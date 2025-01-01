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ЛяМур с Нидалем
Киноафиша ЛяМур с Нидалем

ЛяМур с Нидалем

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу знакомств «ЛяМур»: Любовь по голосу и харизме

Приглашаем вас на уникальное шоу знакомств «ЛяМур», созданное Нидалем Абу Газале. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником любви и эмоций, где участники будут влюбляться не по внешности, а по голосу и харизме.

Что вас ждет?

В течение вечера зрители станут свидетелями волнующих встреч, где участники, не видя друг друга, будут обмениваться своими чувствами и эмоциями. В финале шоу они столкнутся лицом к лицу: что ждет их – любовь или разочарование? Одно можно сказать точно: веселый вечер гарантирован!

Интересные факты о «ЛяМур»

  • Шоу «ЛяМур» уже завоевало популярность в нескольких странах, благодаря своей оригинальной концепции.
  • Участники получают возможность раскрыть свои чувства и эмоции, что делает шоу настоящим экспериментом в мире знакомств.
  • Нидаль Абу Газале, организатор, известен своими креативными проектами в сфере развлечений.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу! Покупайте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
16:00 от 3000 ₽ 18:30 от 3000 ₽

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