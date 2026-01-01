Лягушонок Зелёный | Инди на воде

Концерт Лягушонка Зеленого в рамках проекта «Инди на воде»

Приглашаем вас на эксклюзивный концерт в рамках проекта «Инди на воде», осуществляемого при поддержке Nevatrip. Этот вечер обещает быть незабываемым.

Встречайте нашего нового героя — Лягушонка Зеленого. Его гладковыбритое лицо и харизматичная натура не оставят вас равнодушными. Женщины обращают на него внимание, а мужчины завистливо покусывают локти. Это растет звезда инди-сцены, создающая запоминающиеся мелодии, которые становятся настоящими молитвами для его поклонников.

Концерт пройдет на теплоходе, который отправится от Университетской набережной. Маршрут простирается вдоль исторических достопримечательностей города: от Дворцового моста до Вантового моста с остановкой перед Финским заливом, откуда откроется панорама Лахта Центра и Газпром Арены. На обратном пути судно пройдет мимо Петропавловской крепости и Литейного моста, предоставляя зрителям возможность насладиться видами на вечерний Петербург.

Количество билетов ограничено, поспешите приобрести свои!