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Лягушонок Зелёный | Инди на воде
Киноафиша Лягушонок Зелёный | Инди на воде

Лягушонок Зелёный | Инди на воде

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Лягушонка Зеленого в рамках проекта «Инди на воде»

Приглашаем вас на эксклюзивный концерт в рамках проекта «Инди на воде», осуществляемого при поддержке Nevatrip. Этот вечер обещает быть незабываемым.

Встречайте нашего нового героя — Лягушонка Зеленого. Его гладковыбритое лицо и харизматичная натура не оставят вас равнодушными. Женщины обращают на него внимание, а мужчины завистливо покусывают локти. Это растет звезда инди-сцены, создающая запоминающиеся мелодии, которые становятся настоящими молитвами для его поклонников.

Концерт пройдет на теплоходе, который отправится от Университетской набережной. Маршрут простирается вдоль исторических достопримечательностей города: от Дворцового моста до Вантового моста с остановкой перед Финским заливом, откуда откроется панорама Лахта Центра и Газпром Арены. На обратном пути судно пройдет мимо Петропавловской крепости и Литейного моста, предоставляя зрителям возможность насладиться видами на вечерний Петербург.

Количество билетов ограничено, поспешите приобрести свои!

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В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13

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