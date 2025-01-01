Меню
Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)
Киноафиша Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)

Спектакль Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Режиссер Гульжан Туткибаева

О спектакле

Ұлы Жібек Жолы: Балет, который соединяет эпохи

Спектакль «Ұлы Жібек Жолы» — это музыкально-хореографическая работа, созданная по идее и либретто Гульжан Туткибаевой, народной артисткой Казахстана. Композитором спектакля выступила Айгерим Еркебаева. В этом балете в двух действиях и пяти картинах раскрывается философская притча о поиске любви, духовности и искренности человеческих чувств в мире цифровизации и отчуждения.

Сюжет спектакля

Действие начинается в мрачном будущем, где человечество поглощено технологиями и живет в изоляции. Однако один юноша, сохранивший стремление к настоящим чувствам, встречает мудрого старца, который открывает ему врата в прошлое — эпоху Великого Шелкового пути.

В первом акте зрители становятся свидетелями колорита древнего Востока: караван-сарай древних тюрков, оживленный базар с купцами из Индии, Персии, Китая и Венеции. Здесь юноша встречает прекрасную Аксункар, между ними вспыхивает любовь, но загадочный венецианский купец с магическими зеркалами угрожает их счастью, погружая Аксункар в сон.

Во втором акте юноша отправляется на поиски своей возлюбленной, преодолевая испытания и проходя внутренние трансформации. Он находит древнюю мудрость и в конце концов вступает в борьбу с торговцем иллюзиями. Победив, он возвращает свои настоящие чувства, но Аксункар исчезает, оставив лишь свет своего образа в его сердце.

Финал возвращает героя в современный мир. С огнем любви в груди он пробуждает чувства у окружающих, и ледяной город начинает оживать.

Действующие лица и исполнители

  • Юноша — Архат Аширбек
  • Аксункар — Акбота Бекболатова
  • Венецианский купец — Елдар Абилов
  • Главный монах — Акыл Жуаз
  • Соблазн — Адия Манабасова, Томирис Акыны, Меруерт Сатова
  • Старец — Даурен Нуржанов
  • Танец специй — Наргиз Мирсейдова, Айшолпан Жаксылыккызы, Айжан Бейссембиновна
  • Рубины — Динара Кудабаева, Риза Тагановна, Ао Ивасаки, Амина Батаева, Ажар Эргешова

Постановочная группа

  • Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка Казахстана
  • Дирижёр-постановщик: Куаныш Исмаилов
  • Дирижёр: Канат Омаров
  • Постановщик-художник и художник по костюмам: Александра Рычкова
  • Художник по свету: Татьяна Мишина, лауреат премии «Золотая маска» (г. Москва, Россия)
  • Художник по видеоконтенту: Марат Сагадинов
  • Ассистенты балетмейстера: Гульвира Курбанова, заслуженный деятель Казахстана; Руслан Кадыров; Олжас Маханбеталиев

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет высокое искусство и современные идеи!

