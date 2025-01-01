Ұлы Жібек Жолы: Балет, который соединяет эпохи

Спектакль «Ұлы Жібек Жолы» — это музыкально-хореографическая работа, созданная по идее и либретто Гульжан Туткибаевой, народной артисткой Казахстана. Композитором спектакля выступила Айгерим Еркебаева. В этом балете в двух действиях и пяти картинах раскрывается философская притча о поиске любви, духовности и искренности человеческих чувств в мире цифровизации и отчуждения.

Сюжет спектакля

Действие начинается в мрачном будущем, где человечество поглощено технологиями и живет в изоляции. Однако один юноша, сохранивший стремление к настоящим чувствам, встречает мудрого старца, который открывает ему врата в прошлое — эпоху Великого Шелкового пути.

В первом акте зрители становятся свидетелями колорита древнего Востока: караван-сарай древних тюрков, оживленный базар с купцами из Индии, Персии, Китая и Венеции. Здесь юноша встречает прекрасную Аксункар, между ними вспыхивает любовь, но загадочный венецианский купец с магическими зеркалами угрожает их счастью, погружая Аксункар в сон.

Во втором акте юноша отправляется на поиски своей возлюбленной, преодолевая испытания и проходя внутренние трансформации. Он находит древнюю мудрость и в конце концов вступает в борьбу с торговцем иллюзиями. Победив, он возвращает свои настоящие чувства, но Аксункар исчезает, оставив лишь свет своего образа в его сердце.

Финал возвращает героя в современный мир. С огнем любви в груди он пробуждает чувства у окружающих, и ледяной город начинает оживать.

Действующие лица и исполнители

Юноша — Архат Аширбек

Аксункар — Акбота Бекболатова

Венецианский купец — Елдар Абилов

Главный монах — Акыл Жуаз

Соблазн — Адия Манабасова, Томирис Акыны, Меруерт Сатова

Старец — Даурен Нуржанов

Танец специй — Наргиз Мирсейдова, Айшолпан Жаксылыккызы, Айжан Бейссембиновна

Рубины — Динара Кудабаева, Риза Тагановна, Ао Ивасаки, Амина Батаева, Ажар Эргешова

Постановочная группа

Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка Казахстана

Дирижёр-постановщик: Куаныш Исмаилов

Дирижёр: Канат Омаров

Постановщик-художник и художник по костюмам: Александра Рычкова

Художник по свету: Татьяна Мишина, лауреат премии «Золотая маска» (г. Москва, Россия)

Художник по видеоконтенту: Марат Сагадинов

Ассистенты балетмейстера: Гульвира Курбанова, заслуженный деятель Казахстана; Руслан Кадыров; Олжас Маханбеталиев

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет высокое искусство и современные идеи!