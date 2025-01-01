Спектакль «Ұлы Жібек Жолы» — это музыкально-хореографическая работа, созданная по идее и либретто Гульжан Туткибаевой, народной артисткой Казахстана. Композитором спектакля выступила Айгерим Еркебаева. В этом балете в двух действиях и пяти картинах раскрывается философская притча о поиске любви, духовности и искренности человеческих чувств в мире цифровизации и отчуждения.
Действие начинается в мрачном будущем, где человечество поглощено технологиями и живет в изоляции. Однако один юноша, сохранивший стремление к настоящим чувствам, встречает мудрого старца, который открывает ему врата в прошлое — эпоху Великого Шелкового пути.
В первом акте зрители становятся свидетелями колорита древнего Востока: караван-сарай древних тюрков, оживленный базар с купцами из Индии, Персии, Китая и Венеции. Здесь юноша встречает прекрасную Аксункар, между ними вспыхивает любовь, но загадочный венецианский купец с магическими зеркалами угрожает их счастью, погружая Аксункар в сон.
Во втором акте юноша отправляется на поиски своей возлюбленной, преодолевая испытания и проходя внутренние трансформации. Он находит древнюю мудрость и в конце концов вступает в борьбу с торговцем иллюзиями. Победив, он возвращает свои настоящие чувства, но Аксункар исчезает, оставив лишь свет своего образа в его сердце.
Финал возвращает героя в современный мир. С огнем любви в груди он пробуждает чувства у окружающих, и ледяной город начинает оживать.
