Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)
Киноафиша Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)

Спектакль Ұлы Жібек Жолы (Великий Шелковый Путь)

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Режиссер Гульжан Туткибаева

О спектакле

«Ұлы Жібек Жолы» — балет о поисках настоящих чувств

Балет в 2 действиях и 5 картинах под названием «Ұлы Жібек Жолы» (Великий Шелковый Путь) — это творение народной артистки Казахстана Гульжан Туткибаевой, автор идеи, концепта и либретто. Музыку к спектаклю написал композитор Айгерим Еркебаева.

Это философская притча, которая повествует о любви, духовности и искренности человеческих чувств в условиях цифровизованного мира. В прологе зритель попадает в мрачное будущее, где люди живут в изоляции, поглощённые технологиями. Однако один юноша, сохранивший стремление к настоящим чувствам, встречает мудрого старца, который открывает ему ворота в прошлое — к времён Великого Шелкового пути.

Первый акт: Оживление древнего Востока

В первом акте спектакля на сцене оживает колорит древнего Востока: караван-сарай, живописный базар и купцы из Индии, Персии, Китая и Венеции. Здесь юноша встречает девушку Аксункар, воплощение красоты и женственности. Их любовь сталкивается с опасностью, когда загадочный венецианский торговец, с магическими зеркалами, поглощает Аксункар в мир иллюзий.

Второй акт: Испытание настоящими чувствами

Во втором акте юноша отправляется за своей возлюбленной, преодолевая множество испытаний и внутренние трансформации. Он обретает древнюю мудрость и силу любви, вступая в схватку с торговцем иллюзиями. После победы над искусственным миром у него восстанавливаются настоящие чувства, но Аксункар, увы, исчезает, оставляя только свет её образа в сердце героя.

Финал спектакля возвращает юношу в современный мир, но с огнем любви внутри. Его новая миссия — пробудить чувства и изменить ледяной город вокруг себя.

Действующие лица и исполнители

  • Юноша: Сырым Аюпов
  • Аксуңкар: Жанель Тукаева
  • Венецианский купец: Архат Аширбек
  • Главный монах: Акыли Жуас
  • Соблазн: Адия Манабасова, Томирис Акыны, Меруерт Сатова
  • Старец: Даурен Женис
  • Танец специй: Наргиз Мирсеидова, Айшолпан Жаксылыкова, Айжан Бейсембинова
  • Рубины: Динара Кудабаева, Риза Таганова, Ао Ивасаки, Гульбаршын Касаболат, Варвара Пономаренко

Постановочная группа

  • Постановщик-балетмейстер: Гульжан Туткибаева
  • Постановщик-дирижёр: Куаныш Исмаилов
  • Дирижёр: Канат Омаров
  • Постановщик-художник и художник по костюмам: Александра Рычкова
  • Художник по свету: Татьяна Мишина (лауреат премии «Золотая маска»)
  • Художник по видеоконтенту: Марат Сагадинов
  • Ассистенты балетмейстера: Гульвира Курбанова, Руслан Кадыров, Олжас Маханбеталиев

Спектакль «Ұлы Жібек Жолы» — это не только яркий визуальный опыт, но и глубокая мысль о сегодняшнем и завтрашнем дне. Не пропустите это захватывающее театральное событие!

