«Ұлы Жібек Жолы» — балет о поисках настоящих чувств

Балет в 2 действиях и 5 картинах под названием «Ұлы Жібек Жолы» (Великий Шелковый Путь) — это творение народной артистки Казахстана Гульжан Туткибаевой, автор идеи, концепта и либретто. Музыку к спектаклю написал композитор Айгерим Еркебаева.

Это философская притча, которая повествует о любви, духовности и искренности человеческих чувств в условиях цифровизованного мира. В прологе зритель попадает в мрачное будущее, где люди живут в изоляции, поглощённые технологиями. Однако один юноша, сохранивший стремление к настоящим чувствам, встречает мудрого старца, который открывает ему ворота в прошлое — к времён Великого Шелкового пути.

Первый акт: Оживление древнего Востока

В первом акте спектакля на сцене оживает колорит древнего Востока: караван-сарай, живописный базар и купцы из Индии, Персии, Китая и Венеции. Здесь юноша встречает девушку Аксункар, воплощение красоты и женственности. Их любовь сталкивается с опасностью, когда загадочный венецианский торговец, с магическими зеркалами, поглощает Аксункар в мир иллюзий.

Второй акт: Испытание настоящими чувствами

Во втором акте юноша отправляется за своей возлюбленной, преодолевая множество испытаний и внутренние трансформации. Он обретает древнюю мудрость и силу любви, вступая в схватку с торговцем иллюзиями. После победы над искусственным миром у него восстанавливаются настоящие чувства, но Аксункар, увы, исчезает, оставляя только свет её образа в сердце героя.

Финал спектакля возвращает юношу в современный мир, но с огнем любви внутри. Его новая миссия — пробудить чувства и изменить ледяной город вокруг себя.

Действующие лица и исполнители

Юноша: Сырым Аюпов

Аксуңкар: Жанель Тукаева

Венецианский купец: Архат Аширбек

Главный монах: Акыли Жуас

Соблазн: Адия Манабасова, Томирис Акыны, Меруерт Сатова

Старец: Даурен Женис

Танец специй: Наргиз Мирсеидова, Айшолпан Жаксылыкова, Айжан Бейсембинова

Рубины: Динара Кудабаева, Риза Таганова, Ао Ивасаки, Гульбаршын Касаболат, Варвара Пономаренко

Постановочная группа

Постановщик-балетмейстер: Гульжан Туткибаева

Постановщик-дирижёр: Куаныш Исмаилов

Дирижёр: Канат Омаров

Постановщик-художник и художник по костюмам: Александра Рычкова

Художник по свету: Татьяна Мишина (лауреат премии «Золотая маска»)

Художник по видеоконтенту: Марат Сагадинов

Ассистенты балетмейстера: Гульвира Курбанова, Руслан Кадыров, Олжас Маханбеталиев

Спектакль «Ұлы Жібек Жолы» — это не только яркий визуальный опыт, но и глубокая мысль о сегодняшнем и завтрашнем дне. Не пропустите это захватывающее театральное событие!