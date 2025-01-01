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Киноафиша Львов и Худяков. Импров-спектакль

Львов и Худяков. Импров-спектакль

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Импровизация и юмор: «Львов и Худяков» в Воронеже

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра — импров-спектакль «Львов и Худяков». Этот захватывающий стендап концерт обещает стать настоящим праздником юмора для зрителей Воронежа.

Что вас ждет на спектакле?

Два талантливых комика, известные своей импровизацией и острым чувством юмора, создадут незабываемую атмосферу. «Львов и Худяков» — это не просто выступление, а живое взаимодействие с публикой. Каждый вечер будет уникальным, полным неожиданных поворотов и искренних эмоций. Комики используют реальные истории и ситуации, что делает шоу особенно близким и relatable.

Факты о спектакле

  • Спектакль основан на принципах импровизации, что делает его уникальным — каждый раз вы увидите что-то новое.
  • Львов и Худяков — опытные стендап-комики, которые выступают на лучших площадках страны.
  • Зрители становятся активными участниками шоу, что создает особую атмосферу.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите провести вечер в компании остроумных шуток и непредсказуемых ситуаций, не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу. «Львов и Худяков» — это возможность не только посмеяться, но и поразмышлять над тем, как жизнь может быть забавной.

Не упустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением. Ждем вас на стендап концерте в Воронежском стендап-клубе!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 10 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 600 ₽

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