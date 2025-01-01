Меню
Luxury Show DreamGirls
18+
Шоу DreamGirls: погружение в мир музыки и танца

Luxury Show DreamGirls - это уникальное представление, которое порадует зрителей эффектными костюмами и живым вокалом 42 талантливых участников. Каждый из них готов удивить своей харизмой и мастерством.

Организатором этого красочного шоу является команда профессионалов, чьи успехи в области театра и развлечений уже завоевали признание зрителей.

DreamGirls предлагает уникальное сочетание театра, музыки и танца. Вас ждет погружающее действие благодаря сцене 360 градусов, что создаст атмосферу полного вовлечения в мир шоу. Более того, интерактивные элементы делают это представление поистине незабываемым.

Выступление привлечет любителей театра, музыки и танца. Также его стоит посетить тем, кто ищет новые впечатления и готов активно участвовать в представлении.

Не упустите шанс стать частью этого мероприятия и насладиться потрясающим шоу DreamGirls!

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
6 января вторник
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽
16 января пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 3500 ₽

