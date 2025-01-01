Меню
Лувр
Киноафиша Лувр

Спектакль Лувр

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Авантюрная комедия об ограблении

Представьте себе — можно ограбить банк или бутик, но наши герои решают не мелочиться и совершают дерзкое ограбление самого Лувра! Все происходит случайно, и они вовсе не виноваты в том, что оказались в нужном месте в нужное время.

Теперь за ними охотится комиссар полиции Парижа, и грабители готовы на все, чтобы избежать разоблачения. Кто захочет провести жизнь за решеткой?

Главные вопросы

Насколько далеко готовы зайти герои, чтобы сохранить свою свободу? Как они выпутаются из этого «грязного» дела? Спектакль полон интриг, манипуляций, соблазнений и шантажа.

Приглашение к зрителям

Приходите и узнайте, как развиваются события! Ожидайте неожиданных поворотов сюжета и щедрую порцию юмора. «Лувр» — это не только комедия о преступлении, но и захватывающее исследование человеческой природы в условиях стресса и неопределенности.

Режиссер
Полина Илюшова
В ролях
Анастасия Демкина
Елизавета Корепина
Александр Удалов
Олег Усенко
Олег Юдин

