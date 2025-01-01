Меню
Lustova
Киноафиша Lustova

Lustova

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Lustova: Не упустите возможность!

Приглашаем вас на незабываемый концерт талантливой артистки Lustova, который пройдет в вашем городе! Забудьте повседневные заботы и погрузитесь в мир музыки и эмоций!

Расписание мероприятия

  • 18:00 – Фото с артистом. Не пропустите возможность сделать снимок!
  • 19:00 – Ранний вход. Начните вечер с минимальными ожиданиями.
  • 19:10 – Общий вход. Откройте для себя удивительную атмосферу мероприятия.
  • 20:00 – Начало концерта. Готовьтесь к невероятным музыкальным переживаниям.
  • 21:30 – Завершение концерта. Унесите с собой незабываемые впечатления.

Обратите внимание, что после концерта возможность сделать фото с артистом будет отсутствовать. Мы настоятельно рекомендуем приходить вовремя, чтобы не пропустить ничего важного!

Важная информация для зрителей

Для входа может потребоваться паспорт. Если вы младше 18 лет, не забудьте взять с собой сопровождение родителя.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Ждем вас на концерте Lustova!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
20:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 4 октября
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
20:00 от 2000 ₽
Красноярск, 10 октября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
20:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 19 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 2000 ₽
Челябинск, 25 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 2 ноября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
20:00 от 2000 ₽
Краснодар, 3 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 2000 ₽
Воронеж, 4 ноября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
20:00 от 2000 ₽
Самара, 16 ноября
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
20:00 от 2000 ₽

