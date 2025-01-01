Концерт Lustova: Не упустите возможность!

Приглашаем вас на незабываемый концерт талантливой артистки Lustova, который пройдет в вашем городе! Забудьте повседневные заботы и погрузитесь в мир музыки и эмоций!

Расписание мероприятия

18:00 – Фото с артистом. Не пропустите возможность сделать снимок!

19:00 – Ранний вход. Начните вечер с минимальными ожиданиями.

19:10 – Общий вход. Откройте для себя удивительную атмосферу мероприятия.

20:00 – Начало концерта. Готовьтесь к невероятным музыкальным переживаниям.

21:30 – Завершение концерта. Унесите с собой незабываемые впечатления.

Обратите внимание, что после концерта возможность сделать фото с артистом будет отсутствовать. Мы настоятельно рекомендуем приходить вовремя, чтобы не пропустить ничего важного!

Важная информация для зрителей

Для входа может потребоваться паспорт. Если вы младше 18 лет, не забудьте взять с собой сопровождение родителя.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Ждем вас на концерте Lustova!