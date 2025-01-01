Спектакль Лунтик: Мой первый Новый год!

Приглашаем вас в увлекательное путешествие с Лунтиком, который впервые знакомится со снегом и праздником Нового года! Спектакль переносит нас в недалекое прошлое, когда наш герой, упав на Землю в жаркое лето, просыпается и обнаруживает необычайное явление — снег.
Лунтик, завороженный красотой первого снега, решает узнать, что это такое, как он появляется и из чего его делают. На помощь ему приходят верные друзья и Дядя Шнюк, которые помогают разобраться в этом волшебном явлении. Вместе они узнают много интересного о праздничных традициях и о том, как правильно встречать Новый год.
«Первый Новый год Лунтика» — это не просто развлекательное шоу, но и познавательная история о дружбе и взаимопомощи. Юные зрители смогут на понятных примерах понять важность этих понятий. В спектакле вас ждет:
Продолжительность спектакля — 60 минут. Рекомендуемый возраст — для детей от 3 до 8 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно и могут сидеть на коленях у взрослых. Обратите внимание, что дети до 14 лет не допускаются в зрительный зал без сопровождения взрослых.
Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и атмосферу настоящего праздника!