Спектакль Лунтик: Мой первый Новый год!

Новый спектакль для юных зрителей: «Первый Новый год Лунтика»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие с Лунтиком, который впервые знакомится со снегом и праздником Нового года! Спектакль переносит нас в недалекое прошлое, когда наш герой, упав на Землю в жаркое лето, просыпается и обнаруживает необычайное явление — снег.

Знакомство с зимней сказкой

Лунтик, завороженный красотой первого снега, решает узнать, что это такое, как он появляется и из чего его делают. На помощь ему приходят верные друзья и Дядя Шнюк, которые помогают разобраться в этом волшебном явлении. Вместе они узнают много интересного о праздничных традициях и о том, как правильно встречать Новый год.

Почему стоит посетить спектакль?

«Первый Новый год Лунтика» — это не просто развлекательное шоу, но и познавательная история о дружбе и взаимопомощи. Юные зрители смогут на понятных примерах понять важность этих понятий. В спектакле вас ждет:

Объемные декорации сказочной полянки, где можно почувствовать себя настоящими букашками;

Новые запоминающиеся песни и танцевальные номера;

Понятный и увлекательный сюжет;

Загадки, викторины и интерактивные элементы с надувным реквизитом;

Новогодний флешмоб, снежное и конфетти шоу;

Веселые сюжетные повороты и юмор, понятный всем детям;

Атмосфера настоящего праздника и Нового года!

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля — 60 минут. Рекомендуемый возраст — для детей от 3 до 8 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно и могут сидеть на коленях у взрослых. Обратите внимание, что дети до 14 лет не допускаются в зрительный зал без сопровождения взрослых.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и атмосферу настоящего праздника!