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Билеты от 790₽
Киноафиша Лунтик: Мой первый Новый год!

Спектакль Лунтик: Мой первый Новый год!

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль для юных зрителей: «Первый Новый год Лунтика»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие с Лунтиком, который впервые знакомится со снегом и праздником Нового года! Спектакль переносит нас в недалекое прошлое, когда наш герой, упав на Землю в жаркое лето, просыпается и обнаруживает необычайное явление — снег.

Знакомство с зимней сказкой

Лунтик, завороженный красотой первого снега, решает узнать, что это такое, как он появляется и из чего его делают. На помощь ему приходят верные друзья и Дядя Шнюк, которые помогают разобраться в этом волшебном явлении. Вместе они узнают много интересного о праздничных традициях и о том, как правильно встречать Новый год.

Почему стоит посетить спектакль?

«Первый Новый год Лунтика» — это не просто развлекательное шоу, но и познавательная история о дружбе и взаимопомощи. Юные зрители смогут на понятных примерах понять важность этих понятий. В спектакле вас ждет:

  • Объемные декорации сказочной полянки, где можно почувствовать себя настоящими букашками;
  • Новые запоминающиеся песни и танцевальные номера;
  • Понятный и увлекательный сюжет;
  • Загадки, викторины и интерактивные элементы с надувным реквизитом;
  • Новогодний флешмоб, снежное и конфетти шоу;
  • Веселые сюжетные повороты и юмор, понятный всем детям;
  • Атмосфера настоящего праздника и Нового года!

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля — 60 минут. Рекомендуемый возраст — для детей от 3 до 8 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно и могут сидеть на коленях у взрослых. Обратите внимание, что дети до 14 лет не допускаются в зрительный зал без сопровождения взрослых.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и атмосферу настоящего праздника!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽
21 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽
27 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽
28 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽

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