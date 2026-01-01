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Лунозавр в космосе. Новогодняя версия
Билеты от 1300₽
Киноафиша Лунозавр в космосе. Новогодняя версия

Спектакль Лунозавр в космосе. Новогодняя версия

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Билеты от 1300₽

О спектакле

Новогодний цирковой спектакль для детей

Вас ждет уникальное шоу-спектакль «Лунозавр в космосе: Новогодняя версия». Это захватывающее путешествие по Солнечной системе, которое объединяет в себе элементы легендарных фильмов «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Тайна Третьей планеты». В этот раз космическое приключение приобретает особую праздничную атмосферу — Новый год будет отмечен целых девять раз на девяти разных планетах!

Сюжет

Космонавт Лёва отправляется на далёкую Луну, чтобы навестить свою подругу — лунную девочку Лу, с которой он не виделся уже несколько световых лет. Однако на пути к Лу его корабль терпит крушение. В процессе своего путешествия Лёва и Лу сталкиваются с множеством испытаний: встречают разъярённую Чёрную Дыру, величественный Сатурн, властного Марса и его спутников — Страх и Ужас. Спасение зависит от их знаний астрономии и умения налаживать контакт с жителями других планет.

Что вас ждет:

  • Футуристические декорации и костюмы. Насладитесь впечатляющим визуальным рядом, который перенесет вас в далёкие уголки Вселенной.
  • Экстремальные цирковые трюки. Подлинные мастер-классы в исполнении профессиональных артистов цирка.
  • Научные факты в увлекательной форме. Погружение в космос не только развлекает, но и обучает.
  • Игры и интерактив от инопланетян. Примите участие в занимательных играх и заданиях вместе с жителями других планет.
  • Иллюзия гравитации. Ощутите эффект невесомости благодаря передовым спецэффектам.
  • Зрелищные спецэффекты и современные технологии. Шоу поражает воображение своими эффектами и технологиями.
  • Юмор и трогательный сюжет. История, наполненная юмором и теплыми моментами, оставит незабываемые впечатления у зрителей всех возрастов.
  • Классический Дед Мороз из Устюга. Новогодний символ добавит празднику ещё больше волшебства и радости.

О спектакле

Проект создан с учетом особенностей современных детей, что делает его не только увлекательным, но и познавательным. В разработке спектакля принимал участие детский психолог, что гарантирует его адаптацию под возрастные особенности детей.

Не упустите возможность отправиться в космос и отпраздновать Новый год на разных планетах вместе с Лёвой, Лу и Дедушкой Морозом!

Купить билет на спектакль Лунозавр в космосе. Новогодняя версия

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря суббота
15:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
18:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
27 декабря воскресенье
12:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
15:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
18:00
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
от 1300 ₽
В других городах
Декабрь
26 декабря суббота
11:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1200 ₽
14:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1200 ₽
17:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1200 ₽
30 декабря среда
16:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1200 ₽

В ближайшие дни

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