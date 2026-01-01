Вас ждет уникальное шоу-спектакль «Лунозавр в космосе: Новогодняя версия». Это захватывающее путешествие по Солнечной системе, которое объединяет в себе элементы легендарных фильмов «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Тайна Третьей планеты». В этот раз космическое приключение приобретает особую праздничную атмосферу — Новый год будет отмечен целых девять раз на девяти разных планетах!
Сюжет
Космонавт Лёва отправляется на далёкую Луну, чтобы навестить свою подругу — лунную девочку Лу, с которой он не виделся уже несколько световых лет. Однако на пути к Лу его корабль терпит крушение. В процессе своего путешествия Лёва и Лу сталкиваются с множеством испытаний: встречают разъярённую Чёрную Дыру, величественный Сатурн, властного Марса и его спутников — Страх и Ужас. Спасение зависит от их знаний астрономии и умения налаживать контакт с жителями других планет.
Что вас ждет:
О спектакле
Проект создан с учетом особенностей современных детей, что делает его не только увлекательным, но и познавательным. В разработке спектакля принимал участие детский психолог, что гарантирует его адаптацию под возрастные особенности детей.
Не упустите возможность отправиться в космос и отпраздновать Новый год на разных планетах вместе с Лёвой, Лу и Дедушкой Морозом!