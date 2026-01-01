Новогодний цирковой спектакль для детей

Вас ждет уникальное шоу-спектакль «Лунозавр в космосе: Новогодняя версия». Это захватывающее путешествие по Солнечной системе, которое объединяет в себе элементы легендарных фильмов «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Тайна Третьей планеты». В этот раз космическое приключение приобретает особую праздничную атмосферу — Новый год будет отмечен целых девять раз на девяти разных планетах!

Сюжет

Космонавт Лёва отправляется на далёкую Луну, чтобы навестить свою подругу — лунную девочку Лу, с которой он не виделся уже несколько световых лет. Однако на пути к Лу его корабль терпит крушение. В процессе своего путешествия Лёва и Лу сталкиваются с множеством испытаний: встречают разъярённую Чёрную Дыру, величественный Сатурн, властного Марса и его спутников — Страх и Ужас. Спасение зависит от их знаний астрономии и умения налаживать контакт с жителями других планет.

Что вас ждет:

Футуристические декорации и костюмы. Насладитесь впечатляющим визуальным рядом, который перенесет вас в далёкие уголки Вселенной.

Насладитесь впечатляющим визуальным рядом, который перенесет вас в далёкие уголки Вселенной. Экстремальные цирковые трюки. Подлинные мастер-классы в исполнении профессиональных артистов цирка.

Подлинные мастер-классы в исполнении профессиональных артистов цирка. Научные факты в увлекательной форме. Погружение в космос не только развлекает, но и обучает.

Погружение в космос не только развлекает, но и обучает. Игры и интерактив от инопланетян. Примите участие в занимательных играх и заданиях вместе с жителями других планет.

Примите участие в занимательных играх и заданиях вместе с жителями других планет. Иллюзия гравитации. Ощутите эффект невесомости благодаря передовым спецэффектам.

Ощутите эффект невесомости благодаря передовым спецэффектам. Зрелищные спецэффекты и современные технологии. Шоу поражает воображение своими эффектами и технологиями.

Шоу поражает воображение своими эффектами и технологиями. Юмор и трогательный сюжет. История, наполненная юмором и теплыми моментами, оставит незабываемые впечатления у зрителей всех возрастов.

История, наполненная юмором и теплыми моментами, оставит незабываемые впечатления у зрителей всех возрастов. Классический Дед Мороз из Устюга. Новогодний символ добавит празднику ещё больше волшебства и радости.

О спектакле

Проект создан с учетом особенностей современных детей, что делает его не только увлекательным, но и познавательным. В разработке спектакля принимал участие детский психолог, что гарантирует его адаптацию под возрастные особенности детей.

Не упустите возможность отправиться в космос и отпраздновать Новый год на разных планетах вместе с Лёвой, Лу и Дедушкой Морозом!