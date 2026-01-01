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Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия
Киноафиша Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия

Спектакль Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия

Постановка
Дворец «Олимпия» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу - космическое приключение для детей

Приглашаем вас на волнующее новогоднее космическое приключение от Театра Будущего Лилии Тим!

Что такое Театр Будущего?

Театр Будущего — это уникальная программа, разработанная с участием детских психологов и учитывающая особенности развития детей нового поколения. В театре:

  • Увлекательные и яркие сюжеты, включающие интерактивные элементы, которые вовлекают весь зал.
  • Трогательные истории, находящие отклик в сердцах зрителей любого возраста.
  • Инновационные технологии: видеопроекции, дополненная реальность и 3D-анимации.
  • Огромные костюмы высотой до 6 метров и обширное использование спецэффектов.

О шоу "Лунозавр и солнечный Дракон"

"Лунозавр и солнечный Дракон" — это новогодняя версия, которая станет частью проекта Театр Будущего. Шоу обещает незабываемое путешествие по Солнечной системе, где главные герои Лёва и Лунозавр отправятся на межгалактической ракете и отпразднуют Новый год на девяти разных планетах.

Во время полета вы:

  • Узнаете, как празднуют Новый год нептуняне и как не замерзнуть на самой холодной планете.
  • Потанцуете на новогодней орбите Марса.
  • Пройдете через захватывающие испытания, решите загадки и узнаете интересные факты из астрономии.
  • Встретите Морозика, необыкновенную Зиму, величественный Сатурн и властный Марс со спутниками-балбесами — Страхом и Ужасом.

Шоу включает:

  • Новогоднее лазерное шоу.
  • Космических животных-гигантов высотой до 6 метров.
  • Акробатические трюки и масштабные спецэффекты.
  • Метель из блесток и конфетти.
  • Интерактив на весь зал: 12-метровый инопланетянин и гигантский метеорит, падающий на зал.
  • Уникальные авторские костюмы.
  • Шутки для детей и юмор для родителей.
  • И, конечно, встречу с классическим Дедушкой Морозом прямо из Устюга!

Рекомендовано детям от 4 лет.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного космического приключения и отпраздновать Новый год в компании Лунозавра, солнечного Дракона и звездных друзей!

Фотографии

Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия
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