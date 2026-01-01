Новогоднее шоу - космическое приключение для детей

Приглашаем вас на волнующее новогоднее космическое приключение от Театра Будущего Лилии Тим!

Что такое Театр Будущего?

Театр Будущего — это уникальная программа, разработанная с участием детских психологов и учитывающая особенности развития детей нового поколения. В театре:

Увлекательные и яркие сюжеты, включающие интерактивные элементы, которые вовлекают весь зал.

Трогательные истории, находящие отклик в сердцах зрителей любого возраста.

Инновационные технологии: видеопроекции, дополненная реальность и 3D-анимации.

Огромные костюмы высотой до 6 метров и обширное использование спецэффектов.

О шоу "Лунозавр и солнечный Дракон"

"Лунозавр и солнечный Дракон" — это новогодняя версия, которая станет частью проекта Театр Будущего. Шоу обещает незабываемое путешествие по Солнечной системе, где главные герои Лёва и Лунозавр отправятся на межгалактической ракете и отпразднуют Новый год на девяти разных планетах.

Во время полета вы:

Узнаете, как празднуют Новый год нептуняне и как не замерзнуть на самой холодной планете.

Потанцуете на новогодней орбите Марса.

Пройдете через захватывающие испытания, решите загадки и узнаете интересные факты из астрономии.

Встретите Морозика, необыкновенную Зиму, величественный Сатурн и властный Марс со спутниками-балбесами — Страхом и Ужасом.

Шоу включает:

Новогоднее лазерное шоу.

Космических животных-гигантов высотой до 6 метров.

Акробатические трюки и масштабные спецэффекты.

Метель из блесток и конфетти.

Интерактив на весь зал: 12-метровый инопланетянин и гигантский метеорит, падающий на зал.

Уникальные авторские костюмы.

Шутки для детей и юмор для родителей.

И, конечно, встречу с классическим Дедушкой Морозом прямо из Устюга!

Рекомендовано детям от 4 лет.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного космического приключения и отпраздновать Новый год в компании Лунозавра, солнечного Дракона и звездных друзей!