Органный концерт «Лунный свет»: Музыкальные шедевры трех столетий

«Лунный свет» — это уникальный органный концерт, который объединяет произведения разных эпох, от барокко до романтизма, создавая удивительное музыкальное полотно. В программе будут звучать прелюдии, пасторальные композиции, скорбная музыка Реквиема, романтическая соната и праздничная мелодия Вестминстерских колоколов.

Барочная прелюдия и пастораль Баха

Первая часть концерта откроется прелюдией Дитриха Букстехуде, которая погружает слушателя в атмосферу северогерманского барокко. Эта музыка сочетает свободные импровизационные эпизоды с многоголосным развитием, приглушённой лирикой и выразительным звучанием педали.

Следом за Букстехуде прозвучит пастораль Иоганна Себастьяна Баха. Она состоит из четырех частей и наполнена певучестью и ритмами старинных танцев — мягкая сицилиана, изящная аллеманда, ария и завершающая жига создают светлое настроение.

Музыка великого Моцарта и Мендельсона

Программа включает два контрастных произведения Моцарта. «Lacrimosa» из Реквиема предстает как скорбное размышление, в то время как Allegro из серенады «Eine kleine Nachtmusik» ощутимо наполняет зал легкостью и энергией.

Не менее впечатляет и соната № 6 Феликса Мендельсона-Бартольди. За торжественным хоралом «Отче наш» скрывается сосредоточенная фуга, а заключительное Andante завершается тишиной и спокойствием — это идеальный союз романтической выразительности с строгостью формы.

Завораживающие образы Дебюсси и Вьерна

Во французской части программы будет представлена транскрипция «Clair de lune» Клода Дебюсси в исполнении Александра Селье. Эта версия раскрывает новые тембровые глубины, а прозрачные флейтовые регистры вместе с мягкими струнами создадут волшебную атмосферу.

Концерт завершится произведением Луи Вьерна «Carillon de Westminster», где знакомый колокольный мотив постепенно заполняет весь орган, приводя к торжественному финалу.

Исполнитель и программа концерта

Концерт исполнит Светлана Фурник на органе. В программе:

Дитрих Букстехуде — Прелюдия in g, BuxWV 149

Иоганн Себастьян Бах — Пастораль фа мажор, BWV 590

Вольфганг Амадей Моцарт — Lacrimosa из Requiem, KV 626 (транскрипция для органа)

Феликс Мендельсон-Бартольди — Соната № 6 ре минор, ор. 65/6

Клод Дебюсси — Clair de lune из Suite bergamasque в транскрипции для органа

Луи Вьерн — Carillon de Westminster из цикла 24 Pièces de fantaisie

На великолепном духовом органе церкви Святой Екатерины все эти образы будут раскрыты особенно выразительно, благодаря просторной акустике, которая подчеркнет каждую деталь произведений.