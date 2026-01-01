«Лунный свет» — это уникальный органный концерт, который объединяет произведения разных эпох, от барокко до романтизма, создавая удивительное музыкальное полотно. В программе будут звучать прелюдии, пасторальные композиции, скорбная музыка Реквиема, романтическая соната и праздничная мелодия Вестминстерских колоколов.
Первая часть концерта откроется прелюдией Дитриха Букстехуде, которая погружает слушателя в атмосферу северогерманского барокко. Эта музыка сочетает свободные импровизационные эпизоды с многоголосным развитием, приглушённой лирикой и выразительным звучанием педали.
Следом за Букстехуде прозвучит пастораль Иоганна Себастьяна Баха. Она состоит из четырех частей и наполнена певучестью и ритмами старинных танцев — мягкая сицилиана, изящная аллеманда, ария и завершающая жига создают светлое настроение.
Программа включает два контрастных произведения Моцарта. «Lacrimosa» из Реквиема предстает как скорбное размышление, в то время как Allegro из серенады «Eine kleine Nachtmusik» ощутимо наполняет зал легкостью и энергией.
Не менее впечатляет и соната № 6 Феликса Мендельсона-Бартольди. За торжественным хоралом «Отче наш» скрывается сосредоточенная фуга, а заключительное Andante завершается тишиной и спокойствием — это идеальный союз романтической выразительности с строгостью формы.
Во французской части программы будет представлена транскрипция «Clair de lune» Клода Дебюсси в исполнении Александра Селье. Эта версия раскрывает новые тембровые глубины, а прозрачные флейтовые регистры вместе с мягкими струнами создадут волшебную атмосферу.
Концерт завершится произведением Луи Вьерна «Carillon de Westminster», где знакомый колокольный мотив постепенно заполняет весь орган, приводя к торжественному финалу.
Концерт исполнит Светлана Фурник на органе. В программе:
На великолепном духовом органе церкви Святой Екатерины все эти образы будут раскрыты особенно выразительно, благодаря просторной акустике, которая подчеркнет каждую деталь произведений.