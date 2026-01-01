Оповещения от Киноафиши
Лунный свет. Звуки весны
Лунный свет. Звуки весны

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Праздничный концерт вокального квинтета «Лунный свет»

В Драматическом театре им. Пушкина состоится праздничный концерт вокального квинтета «Лунный свет», посвящённый Международному женскому дню. Гости услышат известные и любимые мелодии в романтической атмосфере.

«Лунный свет» — лауреаты всероссийских и международных конкурсов и победители фестиваля «Московская весна A Cappella». В программе — акапельные композиции, современные аранжировки и душевные голоса, которые порадуют любителей качественного вокала и нежных мелодий.

Творческий коллектив

В составе вокального квинтета «Лунный свет» выступят:

  • Анастасия Румянцева (вокал)
  • Артем Платонов (битбокс, вокал)
  • Евгений Новожилов (аранжировка, вокал)
  • Вячеслав Корнеев (вокал)
  • Екатерина Баулина (художественный руководитель, вокал)

Магия весенней музыки

В лучах весеннего солнца вокальный квинтет «Лунный свет» подарит вам незабываемый концерт, который погрузит в теплоту и искренность. Здесь музыка говорит о любви, красоте, нежности и весеннем обновлении, создавая настоящую атмосферу праздника.

Купить билет на концерт Лунный свет. Звуки весны

Март
6 марта пятница
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1800 ₽

