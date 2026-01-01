Лунный свет. Звуки весны

В Драматическом театре им. Пушкина состоится праздничный концерт вокального квинтета «Лунный свет», посвящённый Международному женскому дню. Гости услышат известные и любимые мелодии в романтической атмосфере.
«Лунный свет» — лауреаты всероссийских и международных конкурсов и победители фестиваля «Московская весна A Cappella». В программе — акапельные композиции, современные аранжировки и душевные голоса, которые порадуют любителей качественного вокала и нежных мелодий.
В составе вокального квинтета «Лунный свет» выступят:
В лучах весеннего солнца вокальный квинтет «Лунный свет» подарит вам незабываемый концерт, который погрузит в теплоту и искренность. Здесь музыка говорит о любви, красоте, нежности и весеннем обновлении, создавая настоящую атмосферу праздника.