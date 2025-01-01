Лунный Бард. Сольный концерт

Лунный бард в баре Stereo People

В уютном баре Stereo People на улице Новослободская пройдет сольный концерт «Лунного барда». Этот вечер обещает стать настоящим уединением от городской суеты, где каждый сможет насладиться пронзительными и душевными песнями.

Программа концерта

В репертуаре будут как полюбившиеся композиции, так и новые истории, которые станут открытием для слушателей. Концерт станет отличной возможностью погрузиться в мир искренней музыки, где каждое исполнение вызывает отзыв в душе.

Создайте атмосферу уюта

Место проведения — бар Stereo People — славится своей теплой атмосферой, которая прекрасно подходит для таких событий. Это идеальная возможность провести вечер в компании прекрасной музыки и единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!