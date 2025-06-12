Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лунный Бард. Большой концерт
Киноафиша Лунный Бард. Большой концерт

Лунный Бард. Большой концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт «Лунного барда»: Музыка, полная тепла и искренности

Приглашаем вас на сольный концерт «Лунный бард», который обещает стать вечером, полным эмоций и душевных переживаний. Эта атмосфера уюта и тепла станет идеальным местом, чтобы укрыться от городской суеты.

Новая программа и любимые хиты

В программе концерта вас ждут как уже горячо любимые композиции, так и самые свежие истории, которые прозвучат впервые. Это возможность услышать новые грани творчества исполнителя и насладиться знакомыми мелодиями.

Уютная атмосфера и мерч

Концерт пройдет в теплой и дружелюбной атмосфере, что добавит особого шарма событию. Для зрителей будет представлен новый мерч, который станет отличным дополнением к впечатлениям от вечера.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события. Будет красиво. Будет по-настоящему.

Купить билет на концерт Лунный Бард. Большой концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»

В ближайшие дни

Концерт под звездами «Interstellar»
6+
Неоклассика
Концерт под звездами «Interstellar»
7 февраля в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
20 января в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Чаплин Руж
18+
Эстрада Вечеринка
Чаплин Руж
18 апреля в 19:30 Чаплин-холл
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше