Лунные сонеты

Проникновенные голоса симфонического хора во главе с маэстро Андреем Петренко. Льющийся в многоголосье лунный свет, посеребренная вода озера и таинственная тишина ночи. Хоровые шедевры Свиридова, Гаврилина, Рубинштейна и проникающие до глубины души народные песни. Хоровые миниатюры русских композиторов XIX-XX веков. Свиридов, Гаврилин, Рубинштейн, Чайковский, Аренский, Танеев, Шебалин, Бородин, Глинка, Калинников, обработки русских народных песен Исполнители: Дирижёр — Андрей Петренко Симфонический хор Свердловской филармонии Художественный руководитель — Андрей Петренко