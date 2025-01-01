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Лунные сонеты
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Лунные сонеты

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Проникновенные голоса симфонического хора во главе с маэстро Андреем Петренко. Льющийся в многоголосье лунный свет, посеребренная вода озера и таинственная тишина ночи. Хоровые шедевры Свиридова, Гаврилина, Рубинштейна и проникающие до глубины души народные песни. Хоровые миниатюры русских композиторов XIX-XX веков. Свиридов, Гаврилин, Рубинштейн, Чайковский, Аренский, Танеев, Шебалин, Бородин, Глинка, Калинников, обработки русских народных песен Исполнители: Дирижёр — Андрей Петренко Симфонический хор Свердловской филармонии Художественный руководитель — Андрей Петренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 400 ₽

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