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Лунная соната
Киноафиша Лунная соната

Лунная соната

Постановка
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера концерта «Лунная соната» в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко приглашает на премьеру нового концерта «Лунная соната». В этом уникальном событии камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» представит музыкальную программу в сопровождении полнокупольных видео. Обратите внимание, количество мест ограничено!

Музыкальная вселенная рояля

Не так много в мире явлений, которые могут получить гордое звание «музыкальной Вселенной». Но рояль, этот царственный инструмент, способен передать весь спектр эмоций: от грохота бури до нежности колыбельной. За века композиторы и пианисты стремились расширить возможности этого замечательного инструмента, создавая произведения, которые поражают воображение.

Что ждать от программы

В программе «Лунная соната» зрители смогут насладиться всеми гранями, красками и выразительными возможностями рояля. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея, которая погрузит вас в мир звуков и образов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 23 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:30 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 14 октября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:30 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 4 ноября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 25 ноября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:30 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 2 декабря
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:30 от 1000 ₽

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