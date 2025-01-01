Премьера концерта «Лунная соната» в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко приглашает на премьеру нового концерта «Лунная соната». В этом уникальном событии камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» представит музыкальную программу в сопровождении полнокупольных видео. Обратите внимание, количество мест ограничено!

Музыкальная вселенная рояля

Не так много в мире явлений, которые могут получить гордое звание «музыкальной Вселенной». Но рояль, этот царственный инструмент, способен передать весь спектр эмоций: от грохота бури до нежности колыбельной. За века композиторы и пианисты стремились расширить возможности этого замечательного инструмента, создавая произведения, которые поражают воображение.

Что ждать от программы

В программе «Лунная соната» зрители смогут насладиться всеми гранями, красками и выразительными возможностями рояля. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея, которая погрузит вас в мир звуков и образов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже.