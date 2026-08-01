Лунная соната для двух органов

Музыка Бетховена в исполнении дуэта Artbene

Органный дуэт Artbene: Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко — талантливые музыканты, имеющие за плечами множество престижных конкурсных наград. Анна Ветлугина является титулярной органисткой римско-католического кафедрального собора в Москве, а Дмитрий Максименко — органистом англиканской церкви святого Андрея в Москве.

Программа вечера

Л. Бетховен

В программе прозвучат известные произведения Людвига ван Бетховена. Этот композитор, безусловно, оставил след в музыкальной истории, создав мелодии, которые, напоминают о себе даже в наше время. Его самые знаменитые композиции, такие как «К Элизе» и «Сурок», стали настоящими хитами. Они звучат не только в концертных залах, но и в повседневной жизни — многие из нас слышат их как рингтоны на своих телефонах.

В программе будет представлен как «популярный», так и «серьезный» Бетховен. Вы сможете насладиться знакомой классикой, звучащей в величественном пространстве двух органов кафедрального собора. Приглашаем вас стать частью этого музыкального события!