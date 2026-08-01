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Лунная соната для двух органов
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Киноафиша Лунная соната для двух органов

Лунная соната для двух органов

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка Бетховена в исполнении дуэта Artbene

Органный дуэт Artbene: Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко — талантливые музыканты, имеющие за плечами множество престижных конкурсных наград. Анна Ветлугина является титулярной органисткой римско-католического кафедрального собора в Москве, а Дмитрий Максименко — органистом англиканской церкви святого Андрея в Москве.

Программа вечера

  • Л. Бетховен

В программе прозвучат известные произведения Людвига ван Бетховена. Этот композитор, безусловно, оставил след в музыкальной истории, создав мелодии, которые, напоминают о себе даже в наше время. Его самые знаменитые композиции, такие как «К Элизе» и «Сурок», стали настоящими хитами. Они звучат не только в концертных залах, но и в повседневной жизни — многие из нас слышат их как рингтоны на своих телефонах.

В программе будет представлен как «популярный», так и «серьезный» Бетховен. Вы сможете насладиться знакомой классикой, звучащей в величественном пространстве двух органов кафедрального собора. Приглашаем вас стать частью этого музыкального события!

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Август
14 августа пятница
21:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13

Фотографии

Лунная соната для двух органов

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