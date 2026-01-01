Меню
Лунная серенада. Концерт при свечах
12+
Продолжительность 80 минут
О концерте

Лунная серенада: вечер музыки под звездами в Сочи

Изумительной красоты музыкальная программа «Лунная серенада» прозвучит при свечах на сцене органного зала Сочи. Пронизанная звездным блеском и мечтами о любви, музыка словно тонкая вуаль окутывает завораживающим волшебством лунной ночи.

Что вас ждет на вечере?

Вечер откроет фрагмент из самого популярного фортепианного произведения Л. Бетховена – «Лунной сонаты». Сменяясь друг с другом, единым романтическим потоком будут исполнены инструментальные, вокальные и хоровые сочинения разных жанров и эпох.

Публика станет свидетелем исполнения духовных произведений В.А. Моцарта, Г. Форе и Л. Вьерна. Также прозвучат фрагменты из органной сонаты Ф. Мендельсона, дуэт домры и органа в «Лунном романсе» В. Королевского, а также музыка К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Ф. Шопена и Г. Миллера.

Исполнители вечера

  • Камерный хор Сочинской филармонии под руководством хормейстера Ольги Луковской.
  • Инструментальный квартет «Позитив».
  • Сопрано: Дарья Морозова и Кира Тихонова.
  • Меццо-сопрано: Полина Бобыкина.
  • Домра: Анна Мягкая.
  • Фортепиано: Елена Бабова, Екатерина Зорина, Наталия Люх и Сурен Вартанян.
  • Обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский (орган).

Вечер пройдет без антракта, чтобы зрители могли насладиться музыкой в непрерывном потоке волшебства.

Июнь
26 июня пятница
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

