Лунная серенада. Концерт при свечах

Лунная серенада: вечер музыки под звездами в Сочи

Изумительной красоты музыкальная программа «Лунная серенада» прозвучит при свечах на сцене органного зала Сочи. Пронизанная звездным блеском и мечтами о любви, музыка словно тонкая вуаль окутывает завораживающим волшебством лунной ночи.

Что вас ждет на вечере?

Вечер откроет фрагмент из самого популярного фортепианного произведения Л. Бетховена – «Лунной сонаты». Сменяясь друг с другом, единым романтическим потоком будут исполнены инструментальные, вокальные и хоровые сочинения разных жанров и эпох.

Публика станет свидетелем исполнения духовных произведений В.А. Моцарта, Г. Форе и Л. Вьерна. Также прозвучат фрагменты из органной сонаты Ф. Мендельсона, дуэт домры и органа в «Лунном романсе» В. Королевского, а также музыка К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Ф. Шопена и Г. Миллера.

Исполнители вечера

Камерный хор Сочинской филармонии под руководством хормейстера Ольги Луковской.

Инструментальный квартет «Позитив».

Сопрано: Дарья Морозова и Кира Тихонова.

Меццо-сопрано: Полина Бобыкина.

Домра: Анна Мягкая.

Фортепиано: Елена Бабова, Екатерина Зорина, Наталия Люх и Сурен Вартанян.

Обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский (орган).

Вечер пройдет без антракта, чтобы зрители могли насладиться музыкой в непрерывном потоке волшебства.