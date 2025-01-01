Спектакль «Луненберг. Осень в Новой Шотландии» в постановке главного режиссера Пятого театра

На сцене театра состоится премьера спектакля «Луненберг. Осень в Новой Шотландии», который расскажет историю о двух подругах в прекрасном бальзаковском возрасте. Одна из них переживает трагедию: в авиакатастрофе погибает ее муж, оставив ей неожиданное наследство — дом в живописном городке Луненберг, расположенном на побережье Атлантического океана в Канаде.

Тайны и испытания

Подруги отправляются в Луненберг, где вскоре выясняется, что у покойного мужа была вторая жена. Эта неожиданная находка приводит к испытаниям, полным любви и ненависти, и заставляет героинь задуматься о своих чувствах и о том, что на самом деле важно в жизни.

Слова режиссера

Режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер театра Максим Кальсин, говорит о пьесе: «Это крепко и изобретательно сделанная работа, пример драматургии высочайшего уровня. Здесь присутствует неожиданный и парадоксальный конфликт, а характеры героев проработаны так, что они кажутся объемными и живыми». Он также отмечает, что язык пьесы и диалоги в ней «замечательные, упругие и интересные».

Первая постановка в России

«Луненберг» — это первая постановка произведений Нормана Фостера в России. Несмотря на его широкую известность в Канаде и англоязычном мире, в нашем театральном пространстве его пьесы практически не ставились. «Мы открываем Нормана Фостера российской публике», — подчеркивает Кальсин.

Работа с артистами старшего поколения

Режиссер также акцентирует внимание на том, что пьеса дает возможность работать с замечательными актерами старшего поколения: «Это для меня вызов — удержать внимание зрителя на большой сцене, ведь в спектакле всего три героя». Он добавляет, что не планирует использовать танцы, пластику или видео-инсталляции, полностью полагаясь на мастерство актеров.

Жанровые трансформации

«Почему эта пьеса меня тронула? Я люблю, когда в драматургии осуществляется медленный жанровый «винт». Здесь он присутствует: пьеса начинается как эксцентрическая комедия, постепенно превращается в лирическую комедию, затем в мелодраму, а в финале — в драму», — делится Максим Кальсин.

Не пропустите эту увлекательную и глубокую историю о дружбе, любви и жизни, полную неожиданных поворотов. Спектакль «Луненберг. Осень в Новой Шотландии» обещает стать ярким событием театрального сезона!