Lumos Concerts. Новогодний cаундтрек-концерт при 1000 свечей

Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию — концерту Lumos, который пройдет в Перми и Челябинске. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и театра!
Концерт Lumos — это не только звучание популярных мелодий, но и завораживающее зрелище. Тысячу свечей будут использовать для создания удивительной атмосферы, в которой каждый зритель сможет ощутить магию зимних праздников.
В программе концерта — музыкальные композиции из известных фильмов и мюзиклов. Зрители смогут насладиться звуками классики и современных хитов, исполненными профессиональными музыкантами. Каждое произведение будет сопровождаться визуальными эффектами, которые сделают опыт еще более захватывающим.
Такой формат концерта, как Lumos, сочетает в себе искусство музыки и театральное представление. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, насладиться атмосферой праздника и погрузиться в мир музыки и света.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Подготовьте свои чувства к настоящему празднику!