Lumos Concerts. Новогодний cаундтрек-концерт при 1000 свечей
Lumos Concerts. Новогодний cаундтрек-концерт при 1000 свечей

Lumos Concerts. Новогодний cаундтрек-концерт при 1000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте

Lumos Concerts: новогодний саундтрек-концерт при 1000 свечей

Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию — концерту Lumos, который пройдет в Перми и Челябинске. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и театра!

Музыка, наполненная светом

Концерт Lumos — это не только звучание популярных мелодий, но и завораживающее зрелище. Тысячу свечей будут использовать для создания удивительной атмосферы, в которой каждый зритель сможет ощутить магию зимних праздников.

Что ждет зрителей

В программе концерта — музыкальные композиции из известных фильмов и мюзиклов. Зрители смогут насладиться звуками классики и современных хитов, исполненными профессиональными музыкантами. Каждое произведение будет сопровождаться визуальными эффектами, которые сделают опыт еще более захватывающим.

Почему стоит посетить

Такой формат концерта, как Lumos, сочетает в себе искусство музыки и театральное представление. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, насладиться атмосферой праздника и погрузиться в мир музыки и света.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Билеты на концерт уже в продаже, и количество мест ограничено. Подготовьте свои чувства к настоящему празднику!

В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1700 ₽
25 декабря четверг
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 1700 ₽

