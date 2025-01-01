Lumos Concerts. Концерт при 1000 свечей. Письмо из Хогвартса

Музыка волшебного мира: концерт при 1000 свечах

В пространстве «Железнодорожников» состоится уникальный концерт, который погрузит вас в магию вселенной Гарри Поттера. Музыка к фильмам о мальчике, который выжил, станет центральной темой этого незабываемого вечера.

Звуки волшебства

Солисты Lumos Concerts представят мелодии, которые перенесут вас в ключевые эпизоды истории, от Тисовой улицы до битвы на Хогвартсе. Вы сможете насладиться композициями, такими как «A journey to Hogwarts», «Hedwig’s theme» и «The Quidditch Match». Каждая нота будет напоминать о любимых моментах и персонажах.

Для настоящих поклонников

Концерт станет настоящим подарком для поклонников волшебного мира и любителей музыкальных произведений из фильмов о Гарри Поттере. Не упустите возможность стать частью этого магического опыта, в окружении 1000 свечей, которые создадут незабываемую атмосферу.