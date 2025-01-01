Меню
Lumisfera. Воспоминания о лете и 3000 свечей
Киноафиша Lumisfera. Воспоминания о лете и 3000 свечей

Lumisfera. Воспоминания о лете и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летнее волшебство: возвращение к счастливым дням. Lumisfera

Лето — это маленькая жизнь. Это время, когда все кажется возможным, а счастье наполняет каждое мгновение. Наши воспоминания о теплых летних днях детства и юности связаны с бесконечными тремя месяцами, наполненными радостью и беззаботностью.

Мелодии, вдохновляющие на мечты

Включая любимую песню перед зеркалом, мы чувствовали себя настоящими звездами, а расческа с легкостью заменяла микрофон. Танцы на вечерних дискотеках в летнем лагере, звуки музыки у берегов реки — всё это наполняло наши сердца теплом и светлой тоской.

Звуки лета в изысканной интерпретации

Спектакль «Летнее волшебство» предлагает вам погрузиться в атмосферу детской радости. Семь нот и романтические ритмы, обработанные оркестром, вернут вас в те счастливые дни, когда время текло медленно и безмятежно. Особенное внимание уделяется тому, как мелодии помогают ощутить ностальгию и радость одновременно.

Эмоциональный опыт и единение с мечтателями

Приготовьтесь к новому эмоциональному опыту, который пробудит в вас чувства безграничной радости и привнесет прилив душевных сил. Вы не одни: вокруг вас такие же вечные мечтатели, готовые разделить эту магию.

Не пропустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который подарит вам множество ярких эмоций и вспомнит о лучших моментах вашей жизни.

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:00 от 2500 ₽
Краснодар, 3 октября
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
19:30 от 2500 ₽
Краснодар, 5 октября
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
19:30 от 2500 ₽

