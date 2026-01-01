Lumisfera. Волшебная симфония в парке и 8000 свечей.
Lumisfera. Волшебная симфония в парке и 8000 свечей.

Lumisfera. Волшебная симфония в парке и 8000 свечей.

Возраст 6+
Билеты от 3100₽

О концерте

Благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке» на ВДНХ

2 июня на сцене Зелёного театра ВДНХ пройдет благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке». Это событие стало доброй традицией, соединяющей летнее настроение с важным делом — помощью детям и молодым людям с опухолями мозга через проект Lumisfera в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Концерт приурочен ко дню рождения Фонда, который в этом году отмечает 18 лет своей деятельности.

Искусство и благотворительность

Концерт представляет собой объединение искусства и благотворительности. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на поддержку подопечных Фонда. В прошлом году благодаря концерту удалось собрать более 6 миллионов рублей. Константин Хабенский, основатель Фонда, говорит: «Это особенный вечер, где музыка и свет объединятся ради важной цели — помощи нашим подопечным».

Музыка под открытым небом

«Волшебная симфония в парке» станет открытием сезона летних концертов Lumisfera. На сцене выступят оркестр, солисты и хор детской студии «Белый пароход». Программа объединит классические произведения и элементы волшебства, делая акцент на значении сказки — как метафоры взросления и выбора. Зрителям предложат насладиться живым звучанием в свете тысяч свечей и под звездным небом.

Программа вечера

Концерт включает в себя разнообразные произведения, среди которых:

  • Алан Менкен — «Пролог» (из м/ф «Красавица и чудовище»)
  • Вольфганг Амадей Моцарт — «Маленькая ночная серенада»
  • Людвиг ван Бетховен — «Лунная соната» (3 часть)
  • Фриц Крейслер — «Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни»
  • Ханс Циммер — «Cornfield Chase» (из к/ф «Интерстеллар»)
  • Лин-Мануэль Миранда — «Что меня ждёт» (из м/ф «Моана»)
  • Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»
  • Эдвард Григ — «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Лайонел Ричи, Майкл Джексон — «We Are The World»

Уникальное объединение

Концерт в Зелёном театре станет не только музыкальным событием, но и важным шагом в помощи тем, кто в этом нуждается. Зрители и артисты вместе создадут пространство добра и надежды. На этом вечере каждый сможет стать частью чего-то большего.

Начало лета с «Волшебной симфонией» — это возможность сделать доброе дело и оказать поддержку тем, кто в этом нуждается. Чудеса возможны, и каждый из нас может внести свой вклад.

Место проведения: Зелёный театр ВДНХ, Москва, пр. Мира, 119 стр. 545

2 июня вторник
20:30
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
Фотографии

