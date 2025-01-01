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Киноафиша Lumisfera. Величайшие саундтреки и 3000 свечей. Москва

Lumisfera. Величайшие саундтреки и 3000 свечей. Москва

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Lumisfera: Величайшие саундтреки и 3000 свечей в Театре им. Маяковского

Приглашаем вас на уникальный концерт Lumisfera, который состоится в Театре им. Маяковского в Москве. Это событие обещает стать настоящим зрелищем, сочетая музыку и визуальные эффекты на высшем уровне.

Что вас ждет?

Концерт Lumisfera — это не просто выступление, а погружение в мир величайших саундтреков. Вы сможете насладиться известными мелодиями из фильмов и сериалов, которые трогают до глубины души. Но это еще не все! В ходе мероприятия будет использовано 3000 свечей, которые создадут уникальную атмосферу и добавят волшебства в каждую ноту.

Когда и где?

Концерт пройдет в Театре им. Маяковского, который славится своим историческим наследием и атмосферой. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Дата и время проведения: [уточните дату и время].

Покупка билетов

Билеты на концерт Lumisfera уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы гарантировать себе место на этом уникальном мероприятии. Информация о ценах и доступных местах доступна на официальном сайте театра.

Интересные факты

  • Lumisfera — это проект, который сочетает в себе музыку, свет и технологии, создавая незабываемые впечатления.
  • В предыдущих концертах Lumisfera участвовали известные музыканты, которые исполняли композиции в живую.
  • Театр им. Маяковского — один из старейших театров Москвы, который был основан в 1924 году и славится своим репертуаром.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу магии музыки и света! Ждем вас на Lumisfera в Театре им. Маяковского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 3000 ₽ 21:00 от 3000 ₽

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