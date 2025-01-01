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Lumisfera. В объятия любви. 3000 свечей
Билеты от 4000₽
Киноафиша Lumisfera. В объятия любви. 3000 свечей

Lumisfera. В объятия любви. 3000 свечей

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Сила музыки: концерт «Lumisfera»

Вас когда-нибудь охватывало томительное ожидание, когда сердце замирает от волнения, а глаза ищут поддержки в знакомом взгляде? Это чувство напоминает нам о прыжке веры — моменте, когда страх сменяется восторгом, и мы с готовностью открываемся новым эмоциям. Спектакль «Lumisfera» обещает именно такие переживания.

Интимная атмосфера и глубокие эмоции

«Lumisfera» — это не просто спектакль, это путешествие в мир чувств, где музыка соединяет голоса и сердца. Каждый момент наполнен детским восторгом и недетской привязанностью, создавая уникальную атмосферу, в которой зрители могут ощутить всю мощь и красоту любви.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого события. Спектакль «Lumisfera» станет настоящим открытием для всех ценителей театрального искусства. Ожидайте глубоких эмоций и неожиданных поворотов, которые запомнятся надолго.

Забронируйте билеты заранее, чтобы не упустить шанс погрузиться в мир музыкальной магии и человеческих переживаний.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 4000 ₽
7 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 4000 ₽

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