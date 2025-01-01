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Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей
Билеты от 3000₽
Киноафиша Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей

Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Мягкая сила звуков органа в чарующей программе при свете 5000 свечей

Как давно вы были на свидании? А когда-нибудь случалось ли вам водить туда себя самого? В этом бесконечном потоке событий мы порой забываем о главном человеке своей жизни – о себе. Уделите внимание душе, наполните ее музыкой и отблагодарите за то, что вы есть в этом мире: такой прекрасный, чуткий и светлый человек.

Всепроникающий звук органа и бархатные тембры струнных проведут вас тропой обновления, даруя силы на новые свершения. Это просто и сложно одновременно: уделить себе время и внимание, замечая оттенки чувств и эмоций, любуясь ими.

Свет и звук в великолепном Светлановском зале

Тысячи свечей Lumisfera в великолепном Светлановском зале Дома музыки сотворят чудо вокруг и внутри вас. Позвольте себе удовольствие очутиться в капсуле искусства Lumisfera: в окружении света 5000 свечей и в бесконечном космосе звуков органа. Эти звуки проникают сквозь тело и остаются в душе теплом впечатлений, наполняя силой музыки.

Программа вечера

Вас ждут произведения великих композиторов:

  • Людовико Эйнауди – Experience
  • Энья – May It Be
  • Ёсики – Forever Love
  • Эдуард Артемьев – Где же ты, мечта? (из к/ф Раба любви)
  • Эндрю Ллойд Уэббер – Memory
  • Сергей Рахманинов – Вариация XVIII из Рапсодии на тему Паганини
  • И другие мелодии великих композиторов…

Исполнители

На сцене выступят:

  • Струнный оркестр Lumisfera
  • Фортепиано – Михаил Балашов
  • Сопрано – Елизавета Шпилейко
  • Дирижер – Павел Гогадзе
  • Орган – Федор Морозов

Дресс-код мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и света, и проведите этот вечер с пользой для души!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей

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