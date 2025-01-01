Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей

Мягкая сила звуков органа в чарующей программе при свете 5000 свечей

Как давно вы были на свидании? А когда-нибудь случалось ли вам водить туда себя самого? В этом бесконечном потоке событий мы порой забываем о главном человеке своей жизни – о себе. Уделите внимание душе, наполните ее музыкой и отблагодарите за то, что вы есть в этом мире: такой прекрасный, чуткий и светлый человек.

Всепроникающий звук органа и бархатные тембры струнных проведут вас тропой обновления, даруя силы на новые свершения. Это просто и сложно одновременно: уделить себе время и внимание, замечая оттенки чувств и эмоций, любуясь ими.

Свет и звук в великолепном Светлановском зале

Тысячи свечей Lumisfera в великолепном Светлановском зале Дома музыки сотворят чудо вокруг и внутри вас. Позвольте себе удовольствие очутиться в капсуле искусства Lumisfera: в окружении света 5000 свечей и в бесконечном космосе звуков органа. Эти звуки проникают сквозь тело и остаются в душе теплом впечатлений, наполняя силой музыки.

Программа вечера

Вас ждут произведения великих композиторов:

Людовико Эйнауди – Experience

Энья – May It Be

Ёсики – Forever Love

Эдуард Артемьев – Где же ты, мечта? (из к/ф Раба любви)

Эндрю Ллойд Уэббер – Memory

Сергей Рахманинов – Вариация XVIII из Рапсодии на тему Паганини

И другие мелодии великих композиторов…

Исполнители

На сцене выступят:

Струнный оркестр Lumisfera

Фортепиано – Михаил Балашов

Сопрано – Елизавета Шпилейко

Дирижер – Павел Гогадзе

Орган – Федор Морозов

Дресс-код мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и света, и проведите этот вечер с пользой для души!