Lumisfera. Свидание с собой и 5000 свечей

Как давно вы были на свидании? А когда-нибудь случалось ли вам водить туда себя самого? В этом бесконечном потоке событий мы порой забываем о главном человеке своей жизни – о себе. Уделите внимание душе, наполните ее музыкой и отблагодарите за то, что вы есть в этом мире: такой прекрасный, чуткий и светлый человек.
Всепроникающий звук органа и бархатные тембры струнных проведут вас тропой обновления, даруя силы на новые свершения. Это просто и сложно одновременно: уделить себе время и внимание, замечая оттенки чувств и эмоций, любуясь ими.
Тысячи свечей Lumisfera в великолепном Светлановском зале Дома музыки сотворят чудо вокруг и внутри вас. Позвольте себе удовольствие очутиться в капсуле искусства Lumisfera: в окружении света 5000 свечей и в бесконечном космосе звуков органа. Эти звуки проникают сквозь тело и остаются в душе теплом впечатлений, наполняя силой музыки.
Вас ждут произведения великих композиторов:
На сцене выступят:
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и света, и проведите этот вечер с пользой для души!