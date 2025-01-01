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Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей
Киноафиша Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Встреча с собой: музыкальное путешествие в мир чувств

Представьте себе беседу, которая может произойти тет-а-тет только в компании лучшего друга. Этот разговор искренний, открытый и откровенный — он может быть проведен даже с самим собой. Для этого требуется всего лишь немного времени, мягкий свет и любимая музыка, способная дополнить мысли, трудные для выражения словами.

«Встреча с собой» — это самый ценный подарок, который вы можете сделать себе. Нежные звуки оркестра поплывут волнами, касаясь струн вашей души. Незабвенные пассажи Шопена и Рахманинова будут вторить вашему дыханию, сливаясь в единой беседе с вашим внутренним «я».

Вечер волшебства

Вы сможете вспомнить яркие моменты из своего прошлого, погружаясь в воспоминания. Этот чудесный вечер пройдет в окружении 3000 свечей, которые создадут атмосферу уюта и тепла. Это будет не просто концерт, а настоящая встреча с собой: с вашим чувствующим, глубоким, настоящим «я».

Новый взгляд на будущее

Именно в такие моменты вы можете встретить себя будущего — вдохновленного и готового к обновлениям. Это касание души и музыки, света и чувств произойдет на вашем свидании с собой.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного опыта. Присоединяйтесь к нам и подарите себе вечер, наполненный глубиной и музыкальной магией.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 11 сентября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
18:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

Фотографии

Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

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