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Киноафиша Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная программа «Lumisfera»: Нежность и страсть в каждом аккорде

«Любовь в каждой ноте» — это основная тема программы «Lumisfera», которая приглашает зрителей в уникальное музыкальное путешествие. Этот спектакль станет настоящим островком романтики, где каждый сможет поделиться своими чувствами через язык музыки.

Закон любви в музыке

На сцене зазвучат голоса инструментов и вокалистов, которые расскажут о нежности и страсти, пронизывающих нашу жизнь. Главный закон, определяющий ход бытия, — это закон любви. Именно он станет ключевым элементом программы, создавая атмосферу тепла и уюта для каждого зрителя.

Интересные факты о спектакле

  • Программа включает в себя как классические произведения, так и современные композиции, что позволяет каждому найти что-то близкое для себя.
  • Специально для этого спектакля были приглашены известные вокалисты, которые привнесут свой уникальный стиль в представление.
  • Зрителей ждут не только музыкальные номера, но и визуальное оформление, создающее атмосферу волшебства и романтики.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального опыта! Программа «Lumisfera» подарит вам моменты, полные любви и нежности, которые останутся в памяти надолго.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 18 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
20:00 от 2500 ₽

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