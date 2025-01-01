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Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей
Киноафиша Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, Свет и Чувства. Шопен и Рахманинов в окружении свечей

Представьте, что у вас есть возможность провести тет-а-тет с самим собой. Это не просто разговор, это искреннее и откровенное общение, которое возможно лишь в компании лучшего друга. Для этого нужны время, мягкий свет и любимая музыка, которая поможет выразить то, что трудно произнести словами.

Свет и Звук: Погружение в Музыку

Вечер, наполненный нежными звуками оркестра, создаст атмосферу, в которой ваши мысли будут плавно сочетаться с музыкальными пассажами великих композиторов. Нежные мелодии Шопена и Рахманинова не просто будут звучать — они станут частью вашего внутреннего диалога, погружая в мир чувств и воспоминаний.

Путешествие в Прошлое и Будущее

Во время этого уникального события вы сможете вспомнить яркие моменты из прошлого, которые будут освещены 3000 свечами в зале, создавая волшебную атмосферу. А в завершение вечера вы встретите себя будущего — вдохновленного, готового к обновлениям и переменам.

Не упустите шанс!

Не забудьте о важности этой встречи. Она может стать тем самым ценным подарком, который вы можете сделать себе. Приглашаем вас на незабываемый вечер, где музыка, свет и чувства соединятся в едином потоке вашего внутреннего мира.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
18:30 от 2000 ₽

Фотографии

Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей Lumisfera. Свидание с собой и 3000 свечей

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