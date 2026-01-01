Lumisfera. Симфония в парке при свечах

Музыка под светом свечей: от Lumisfera с любовью

Летние концерты под открытым небом от Lumisfera — это настоящая симфония звуков и света. Эти легендарные мероприятия, пленяющие зрителей по всей стране, собирают под своим небом не только простых меломанов, но и известных деятелей культуры. Программа ждет вас в атмосфере, где музыка и природа создают идеальную гармонию.

Незабываемая атмосфера

Концерты Lumisfera — это более 3000 свечей, профессиональные музыканты и уникальные аранжировки классических произведений. Каждое событие предлагается в формате, который делает его настоящим культурным событием: фотозона, дресс-код, программки и приветливый конферанс. Все это создает целостный эмоциональный опыт для зрителей.

Программа концерта

В программе звучат произведения великих композиторов и современных авторов:

Людовико Эйнауди — Una Mattina

Вольфганг Амадей Моцарт — Маленькая ночная серенада

Сергей Прокофьев — «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»

Людвиг ван Бетховен — Соната № 14 «Лунная» (3 часть)

Фриц Крейслер — Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни

Рольф Ловланд — Song From a Secret Garden

Ханс Циммер — Cornfield Chase (из к/ф «Интерстеллар»)

Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»

Карл Дженкинс — Palladio

Рамин Джавади — Game of Thrones (из сериала «Игра престолов»)

Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор»)

Лучио Далла — «Памяти Карузо»

Эдуард Артемьев — Музыка из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Георгий Свиридов — «Время, вперед!»

Coldplay — Viva La Vida

Eurythmics — Sweet Dreams

*Обратите внимание, что композиции могут меняться в зависимости от концертного вечера.

Присоединяйтесь к событию

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой летнего вечера под звездным небом, в сопровождении классической и современной музыки. Концерты Lumisfera — это не просто шоу, это момент, который стоит пережить.