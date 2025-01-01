Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей

Когда ритмы сердца, природы и музыки звучат в унисон, начинается незабываемое музыкальное путешествие. Дуновение тёплого ветра приносит трепет ожидания любимых мелодий, а листья деревьев шелестят в такт произведениям Моцарта, Вивальди и Циммера.
Свет тысяч горящих свечей пронизывает полумрак летнего вечера, создавая атмосферу, которая станет ярким воспоминанием вашего лета. Культовые и любимые произведения классической и популярной музыки в огранке искусства Lumisfera под открытым небом — это не просто концерт, а настоящий иммерсивный спектакль, который развернётся вокруг вас, создавая симфонию звуков, света и атмосферы.
Формат концертов, которыми в прошлом году насладились тысячи зрителей, стал легендарным и любимым. В новом сезоне он обновлён новыми композициями и подсвечён светом 5000 свечей, что обещает стать ещё более ярким впечатлением, которое захочется испытывать снова и снова.
Разделите это чувственное и эстетическое переживание с близкими. Пусть волшебство музыки под звёздами Lumisfera станет бесценным объединяющим опытом — важным элементом вашей близости, взаимности и счастья.
Исполнители: Струнный оркестр Lumisfera
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!