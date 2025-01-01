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Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей

Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Летний иммерсивный спектакль Lumisfera

Когда ритмы сердца, природы и музыки звучат в унисон, начинается незабываемое музыкальное путешествие. Дуновение тёплого ветра приносит трепет ожидания любимых мелодий, а листья деревьев шелестят в такт произведениям Моцарта, Вивальди и Циммера.

Свет тысяч горящих свечей пронизывает полумрак летнего вечера, создавая атмосферу, которая станет ярким воспоминанием вашего лета. Культовые и любимые произведения классической и популярной музыки в огранке искусства Lumisfera под открытым небом — это не просто концерт, а настоящий иммерсивный спектакль, который развернётся вокруг вас, создавая симфонию звуков, света и атмосферы.

Незабываемый формат концертов

Формат концертов, которыми в прошлом году насладились тысячи зрителей, стал легендарным и любимым. В новом сезоне он обновлён новыми композициями и подсвечён светом 5000 свечей, что обещает стать ещё более ярким впечатлением, которое захочется испытывать снова и снова.

Делитесь волшебством

Разделите это чувственное и эстетическое переживание с близкими. Пусть волшебство музыки под звёздами Lumisfera станет бесценным объединяющим опытом — важным элементом вашей близости, взаимности и счастья.

Исполнители и программа

Исполнители: Струнный оркестр Lumisfera

  • Программа:
  • Людовико Эйнауди — Una Mattina
  • Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»
  • Георгий Свиридов — «Время, вперед!»
  • Эдуард Артемьев — «Свой среди чужих, чужой среди своих»
  • Джоэл Санни — Luminary
  • Джимми Пейдж, Роберт Плант — Kashmir
  • И многие другие великие композиции...

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей Lumisfera. Симфония в парке и 8000 свечей

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