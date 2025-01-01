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Киноафиша Lumisfera. Музыка под звездами и 3000 свечей. Сочи

Lumisfera. Музыка под звездами и 3000 свечей. Сочи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Lumisfera: Музыка под звездами и 3000 свечей в Сочи

Приглашаем вас на уникальное событие — спектакль Lumisfera, который пройдет в живописной атмосфере Сочи. Это не просто концерт, а целое художественное путешествие, которое объединяет музыку, свет и атмосферу волшебства.

Что вас ждет?

Представление обещает погрузить зрителей в мир звуков и света. Под звездами, среди 3000 мерцающих свечей, вы сможете насладиться музыкальными композициями, которые создают неповторимую атмосферу. Спектакль сочетает в себе элементы аудиовизуального искусства, создавая уникальный опыт для каждого зрителя.

Интересные факты

  • Проект Lumisfera был создан известными артистами и театральными режиссерами, что гарантирует высокое качество исполнения.
  • 3000 свечей, которые будут использоваться в спектакле, делают его не только музыкальным, но и визуальным шедевром.
  • Место проведения выбрано не случайно — Сочи с его живописными пейзажами создает идеальный фон для такого мероприятия.

Где и когда?

Спектакль пройдет в Сочи на открытом воздухе, что позволит зрителям насладиться свежим воздухом и красотой природы. Даты и время проведения спектакля можно уточнить на официальном сайте мероприятия.

Как попасть на спектакль?

Билеты на Lumisfera можно приобрести онлайн. Рекомендуем забронировать места заранее, так как событие вызвало большой интерес и количество мест ограничено.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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