Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

Великие хиты и 3000 свечей. Концерт в Воронеже
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие от Lumisfera, известного своими впечатляющими концертами при свечах. В программе «Великие хиты и 3000 свечей» вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, которые наполнят атмосферу волшебством и энергией.
Что вас ждет?
На концерте вас ожидают завораживающие исполнение под 3000 горящих свечей и профессиональная работа опытных артистов. Каждое выступление – это не просто музыка, а тщательно продуманный эмоциональный опыт, который включает:
- Фотозону с профессиональным фотографом
- Дресс-код для создания особой атмосферы
- Программки, конферанса и хостес для комфортного посещения концерта
Программа концерта
Вас ждут известные произведения, которые помогут вам по-новому взглянуть на любимую музыку:
- Людовико Эйнауди — Una Mattina
- Ханс Циммер — Angels and Demons (из к/ф «Ангелы и демоны»)
- Ян Тирсен — La Valse d’Amélie (из к/ф «Амели»)
- Макс Рихтер — November
- Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»
- Лана Дель Рэй — Young and Beautiful
- Анна Герман — «Город влюбленных»
- Ирума — River Flows in You
- Yoshiki — Forever Love
- Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор»)
- Рамин Джавади — Game of Thrones (из сериала «Игра престолов»)
- Людовико Эйнауди — Experience
- Nirvana — Smells Like Teen Spirit
- Linkin Park — Numb
- Adele — Rolling In The Deep
- Miserlou (из к/ф «Криминальное чтиво»)
- Queen — Show Must Go On
*Обратите внимание, что композиции могут меняться в зависимости от концертного вечера.
Не упустите шанс насладиться живой музыкой в окружении свечей — это станет незабываемым событием в вашей культурной программе!