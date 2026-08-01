Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

Великие хиты и 3000 свечей. Концерт в Воронеже

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие от Lumisfera, известного своими впечатляющими концертами при свечах. В программе «Великие хиты и 3000 свечей» вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, которые наполнят атмосферу волшебством и энергией.

Что вас ждет?

На концерте вас ожидают завораживающие исполнение под 3000 горящих свечей и профессиональная работа опытных артистов. Каждое выступление – это не просто музыка, а тщательно продуманный эмоциональный опыт, который включает:

Фотозону с профессиональным фотографом

Дресс-код для создания особой атмосферы

Программки, конферанса и хостес для комфортного посещения концерта

Программа концерта

Вас ждут известные произведения, которые помогут вам по-новому взглянуть на любимую музыку:

Людовико Эйнауди — Una Mattina

Ханс Циммер — Angels and Demons (из к/ф «Ангелы и демоны»)

Ян Тирсен — La Valse d’Amélie (из к/ф «Амели»)

Макс Рихтер — November

Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»

Лана Дель Рэй — Young and Beautiful

Анна Герман — «Город влюбленных»

Ирума — River Flows in You

Yoshiki — Forever Love

Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор»)

Рамин Джавади — Game of Thrones (из сериала «Игра престолов»)

Людовико Эйнауди — Experience

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Linkin Park — Numb

Adele — Rolling In The Deep

Miserlou (из к/ф «Криминальное чтиво»)

Queen — Show Must Go On

*Обратите внимание, что композиции могут меняться в зависимости от концертного вечера.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой в окружении свечей — это станет незабываемым событием в вашей культурной программе!