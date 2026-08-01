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Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах
Киноафиша Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Великие хиты и 3000 свечей. Концерт в Воронеже

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие от Lumisfera, известного своими впечатляющими концертами при свечах. В программе «Великие хиты и 3000 свечей» вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, которые наполнят атмосферу волшебством и энергией.

Что вас ждет?

На концерте вас ожидают завораживающие исполнение под 3000 горящих свечей и профессиональная работа опытных артистов. Каждое выступление – это не просто музыка, а тщательно продуманный эмоциональный опыт, который включает:

  • Фотозону с профессиональным фотографом
  • Дресс-код для создания особой атмосферы
  • Программки, конферанса и хостес для комфортного посещения концерта

Программа концерта

Вас ждут известные произведения, которые помогут вам по-новому взглянуть на любимую музыку:

  • Людовико Эйнауди — Una Mattina
  • Ханс Циммер — Angels and Demons (из к/ф «Ангелы и демоны»)
  • Ян Тирсен — La Valse d’Amélie (из к/ф «Амели»)
  • Макс Рихтер — November
  • Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»
  • Лана Дель Рэй — Young and Beautiful
  • Анна Герман — «Город влюбленных»
  • Ирума — River Flows in You
  • Yoshiki — Forever Love
  • Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор»)
  • Рамин Джавади — Game of Thrones (из сериала «Игра престолов»)
  • Людовико Эйнауди — Experience
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Linkin Park — Numb
  • Adele — Rolling In The Deep
  • Miserlou (из к/ф «Криминальное чтиво»)
  • Queen — Show Must Go On

*Обратите внимание, что композиции могут меняться в зависимости от концертного вечера.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой в окружении свечей — это станет незабываемым событием в вашей культурной программе!

Купить билет на концерт Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

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В других городах
Август
22 августа суббота
20:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
от 2200 ₽

Фотографии

Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах

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