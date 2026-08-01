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Lumisfera. Истории любви.
Билеты от 1700₽
Киноафиша Lumisfera. Истории любви.

Lumisfera. Истории любви.

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт Lumisfera в Зеленом театре ВДНХ

Lumisfera — это уникальный проект, который создает идеальное пространство для переживания глубоких эмоций. Здесь искусство музыки и света соединяются, формируя неповторимую атмосферу единения зрителей с искусством и друг с другом.

Каждый концерт — это событие

Каждое мероприятие Lumisfera тщательно продумано. От архитектуры зала до выбора репертуара и атмосферы освещения — все детали направлены на создание незабываемого впечатления. Зрители имеют возможность насладиться великолепным живым исполнением музыки и ощутить прилив энергии, позволяя себе забыть повседневные заботы.

Широкий спектр программ

Проект Lumisfera предлагает разнообразные концертные программы, каждая из которых находит отклик в душе зрителей. Здесь каждый сможет найти свое вдохновение и радость.

Развитие и сотрудничество

С момента своего основания Lumisfera провела более 200 концертов в разных городах — от Москвы до Сибири, включая Краснодар и города Урала. Проект продолжает активно развиваться, предлагая новые программы и форматы концертов, сотрудничая с талантливыми музыкантами и артистами.

Ваше приглашение в мир эмоций

Lumisfera — это пространство искренних, глубоких эмоций, которое приглашает вас открыть для себя мир света и музыки. Каждая встреча здесь обещает возвести вашу душу на новый уровень чувств.

Купить билет на концерт Lumisfera. Истории любви.

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Август
27 августа четверг
20:30
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
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