Lumisfera и 5000 свечей. В объятия любви
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Lumisfera» и 5000 свечей: Погружение в магию любви

Приглашаем вас на уникальное театральное событие – спектакль «Lumisfera», где любовь и искусство переплетаются в невероятном представлении. Это исключительное по своему воздействию и красоте событие позволит вам окунуться в атмосферу, наполненную волшебством и светом.

Волшебство в каждой детали

«Lumisfera» – это не просто спектакль, это целая симфония чувств, где каждый зритель сможет найти что-то важное для себя. Величественная площадка с великолепной акустикой создаст идеальные условия для восприятия искусства. Более 5000 свечей, расставленных по всему залу, подчеркнут каждую ноту и каждое движение, создавая атмосферу волшебства и уюта.

Что вас ждёт?

Вы сможете не только стать зрителем, но и активно участвовать в театральном процессе, сопереживая героям и открывая для себя новые грани любви и искусства. Каждое представление будет уникальным, словно ода таинственным отношениям и глубинным чувствам.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность прикоснуться к великой силе искусства и почувствовать себя частью нечто большего. Спектакль «Lumisfera» – это идеальное место для романтического вечера или душевной встречи с друзьями. Мы ждем вас на этом незабываемом шоу, которое обещает оставить след в вашем сердце.

Следите за расписанием представлений и бронируйте билеты заранее: такое событие нельзя пропустить!

В других городах

Челябинск, 22 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 1600 ₽

