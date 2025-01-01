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Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей

Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Быть собой в сиянии 8000 свечей» в Зеленом театре ВДНХ

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие в рамках спектакля «Быть собой в сиянии 8000 свечей». Это событие вернет вас в те беззаботные дни лета, когда музыка была верным спутником и источником вдохновения.

Сильный голос и яркая энергетика

В центре программы — выступление талантливой певицы Кристины Стельмах, которая стала известной благодаря участию в проекте «Голос 2». Ее мощный голос и харизматичная подача создадут атмосферу свободы и смелости, побуждая зрителей верить в свои мечты и стремиться к их осуществлению.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей

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