Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей

Концерт «Быть собой в сиянии 8000 свечей» в Зеленом театре ВДНХ

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие в рамках спектакля «Быть собой в сиянии 8000 свечей». Это событие вернет вас в те беззаботные дни лета, когда музыка была верным спутником и источником вдохновения.

Сильный голос и яркая энергетика

В центре программы — выступление талантливой певицы Кристины Стельмах, которая стала известной благодаря участию в проекте «Голос 2». Ее мощный голос и харизматичная подача создадут атмосферу свободы и смелости, побуждая зрителей верить в свои мечты и стремиться к их осуществлению.