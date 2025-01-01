Lumisfera. Быть собой. В сиянии 3000 свечей

Вспомните момент, когда вы чувствовали себя максимально живым: вы молоды и свободны, жизнь легка и понятна, а в голове играет любимая песня. Этим вечером позвольте себе роскошь внутренней свободы, приправленной щепоткой ностальгии.
Концерт «Быть собой. В сиянии 3000 свечей» напомнит о временах, когда музыка была спутником самых чувственных и беззаботных моментов. Сильный голос и яркая энергетика певицы Кристины Стельмах, участницы проекта «Голос-2», подарят вам ощущение смелости и свободы, помогая воплотить в жизнь любые свои желания.
Это личное путешествие, где прошлое встречается с настоящим, даруя уверенность, что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В волшебном пространстве любимой музыки и света тысяч свечей вы вновь научитесь быть собой, отпускать лишнее и идти дальше с новыми силами и вдохновением.
Вокал – Кристина Стельмах, финалистка шоу «Голос-2» на Первом канале.
Дирижер – Гадель Абдурахманов.
Струнный оркестр – Lumisfera.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу музыки и света. Этот вечер обещает стать незабываемым!