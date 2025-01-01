Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lumisfera. Быть собой. В сиянии 3000 свечей
Киноафиша Lumisfera. Быть собой. В сиянии 3000 свечей

Lumisfera. Быть собой. В сиянии 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Быть собой. В сиянии 3000 свечей»

Вспомните момент, когда вы чувствовали себя максимально живым: вы молоды и свободны, жизнь легка и понятна, а в голове играет любимая песня. Этим вечером позвольте себе роскошь внутренней свободы, приправленной щепоткой ностальгии.

Концерт «Быть собой. В сиянии 3000 свечей» напомнит о временах, когда музыка была спутником самых чувственных и беззаботных моментов. Сильный голос и яркая энергетика певицы Кристины Стельмах, участницы проекта «Голос-2», подарят вам ощущение смелости и свободы, помогая воплотить в жизнь любые свои желания.

О концерте

Это личное путешествие, где прошлое встречается с настоящим, даруя уверенность, что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В волшебном пространстве любимой музыки и света тысяч свечей вы вновь научитесь быть собой, отпускать лишнее и идти дальше с новыми силами и вдохновением.

Программа вечера

  • Alicia Keys – Empire State Of Mind pt.2
  • Lady Gaga – Shallow
  • Sia – Chandelier
  • Ганс Циммер – Interstellar
  • Evanescence – Bring Me to Life
  • И другие мелодии для встречи с собой...

Исполнители

Вокал – Кристина Стельмах, финалистка шоу «Голос-2» на Первом канале.

Дирижер – Гадель Абдурахманов.

Струнный оркестр – Lumisfera.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу музыки и света. Этот вечер обещает стать незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
18:00 от 2100 ₽ 21:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Криминальный бит. 5 лет в деле
18+
Хип-хоп
Криминальный бит. 5 лет в деле
1 ноября в 20:00 Сигнал
от 1800 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
21 ноября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1100 ₽
Иван Абрамов. Новое и лучшее
18+
Юмор
Иван Абрамов. Новое и лучшее
24 октября в 19:00 Универсальный комплекс «МТЛ Арена»
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше