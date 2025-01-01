Эпическое шоу: Lumen & Orchestra в вашем городе

Группа Lumen отправляется в тур «Lumen & Orchestra», где исполнит свои хиты в сопровождении оркестра. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников коллектива!

История проекта

Идея создать программу с оркестром возникла у Lumen давно, а дебютное выступление в этом формате состоялось в 2007 году на альтернативной премии «RAMP», где группа исполнила две песни. Однако в полной мере осуществить эту задумку удалось только в прошлом году, когда Lumen выступили с оркестром в двух столицах.

Звучание, которое впечатляет

Полуторачасовой концерт в Москве стал официальным лайв-альбомом и был издан во всех форматах, включая цифровые площадки. В сопровождении почти трех десятков музыкантов, песни Lumen обрели новое измерение: жесткие композиции сохранили свой драйв, а лирические номера зазвучали особенно красиво и глубоко.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события! Выступление Lumen с оркестром – это не просто концерт, а уникальный опыт, который запомнится надолго.