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Lumen & Orchestra
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Lumen & Orchestra

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эпическое шоу: Lumen & Orchestra в вашем городе

Группа Lumen отправляется в тур «Lumen & Orchestra», где исполнит свои хиты в сопровождении оркестра. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников коллектива!

История проекта

Идея создать программу с оркестром возникла у Lumen давно, а дебютное выступление в этом формате состоялось в 2007 году на альтернативной премии «RAMP», где группа исполнила две песни. Однако в полной мере осуществить эту задумку удалось только в прошлом году, когда Lumen выступили с оркестром в двух столицах.

Звучание, которое впечатляет

Полуторачасовой концерт в Москве стал официальным лайв-альбомом и был издан во всех форматах, включая цифровые площадки. В сопровождении почти трех десятков музыкантов, песни Lumen обрели новое измерение: жесткие композиции сохранили свой драйв, а лирические номера зазвучали особенно красиво и глубоко.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события! Выступление Lumen с оркестром – это не просто концерт, а уникальный опыт, который запомнится надолго.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1900 ₽
Казань, 10 ноября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:00 от 3500 ₽
Нижний Новгород, 11 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2100 ₽
Волгоград, 23 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 26 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 3000 ₽
Пермь, 27 ноября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 3200 ₽
Уфа, 30 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2500 ₽
Самара, 4 декабря
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
20:00 от 2000 ₽
Воронеж, 6 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2100 ₽
Челябинск, 9 декабря
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Lumen & Orchestra Lumen & Orchestra

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