Лулу и Динозавр
Киноафиша Лулу и Динозавр

Спектакль Лулу и Динозавр

Постановка
Новый театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Лулу и Динозавр: история необычной дружбы

«Лулу и Динозавр» — это светлая и трогательная история о самой необычной дружбе. Спектакль рассказывает о том, как можно весело и вдохновенно проводить время вместе, заботиться и любить, особенно в трудные моменты. Главное — уметь отпустить друга, когда приходит время.

Литературная основа спектакля — терапевтическая сказка воронежской писательницы Ольги Фатеевой. Она была создана в результате лаборатории, где участники, совместно с психологом-сказкотерапевтом и театральными специалистами, сочиняли истории, основываясь на своем родительском опыте.

Психология на сцене

Одной из главных задач, которую мы ставили, было сделать спектакль не просто развлекательным зрелищем, а мостиком к внутреннему миру ребенка. Мы стремились указать простой и эффективный путь решения многих проблем воспитания самых маленьких зрителей.

Сценография и творчество

Сценографическое решение спектакля вдохновлено творчеством великих художников-абстракционистов и создает уникальную атмосферу. Важность красоты, музыки и цвета в детском мире неоспорима. Если ребенок растет в обстановке гармонии, это способствует его правильному развитию.

Почему стоит посмотреть

«Лулу и Динозавр» — это красивый, нежный и добрый спектакль, который понятен даже самым маленьким зрителям. Он способен затронуть сердца детей и взрослых, оставив в них долгий след.

Правила посещения

  • Для детей от 3 до 5 лет обязательно присутствие взрослого в зрительном зале.
  • Необходимо приобретать билет на сопровождающего взрослого (1 человек = 1 место).
  • Всего в зрительном зале 40 мест для размещения (пример: 20 взрослых + 20 детей).
  • Если ребенку больше 5 лет и он может находиться в зрительном зале самостоятельно, можно приобрести только детский билет, а взрослому подождать в фойе театра.

Купить билет на спектакль Лулу и Динозавр

Декабрь
11 декабря четверг
15:00
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
от 800 ₽

