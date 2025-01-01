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Лукоморье
Билеты от 700₽
Киноафиша Лукоморье

Спектакль Лукоморье

0+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Лукоморье» от продюсерского центра «Триумф»

Мюзикл «Лукоморье» стал одной из самых известных постановок в России и за рубежом, войдя в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Это спектакль, который приглашает зрителей поверить в чудо и отправиться в волшебный мир, наполненный приключениями и чудесами.

Волшебный мир на сцене
В «Лукоморье» зрители погружаются в атмосферу волшебства, где сцена превращается в разные миры — от мрачного подземелья Кощея до логова бабы Яги, от Царства Цветов до таинственного леса, населенного неведомыми зверями и Старичком Боровичком. Здесь обитает самый забавный в мире леший, а каждая сцена дарит новые, невероятные чудеса.

Путешествие по трем царствам
Герои мюзикла отправляются в путешествие по трем царствам, где разворачивается настоящая борьба света и тьмы. Но зрителям не стоит бояться: злодеи Лукоморья по-своему обаятельны и забавны, а отважные богатыри и премудрые красавицы славятся острым умом. В конце концов, добро побеждает зло, и всех героев ждет счастливый финал.

Сочетание классики и современных технологий
«Лукоморье» — это мюзикл, который долгое время сочетает в себе бессмертную классику, основанную на русских былинах и сказках Пушкина, и современные театральные технологии. Красочные костюмы, фантастический грим, масштабные декорации и яркие музыкальные номера создают незабываемую атмосферу. Эффектные трюки и знакомые персонажи погружают зрителей в настоящую русскую сказку, где уже трудно отличить вымысел от реальности.

Детям до 3-х лет — бесплатно
Дети до 3-х лет включительно могут пройти на мюзикл по одному билету с взрослым сопровождающим, без предоставления отдельного места.

Режиссер
Андрей Шарнин
В ролях
Андрей Сумцов
Юрий Ильиных
Евгений Финадеев
Денис Салахов
Елена Резниченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 1000 ₽
25 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽
2 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
3 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
6 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
7 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽

Фотографии

Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье Лукоморье

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