Спектакль Лукоморье

Мюзикл «Лукоморье» от продюсерского центра «Триумф»

Мюзикл «Лукоморье» стал одной из самых известных постановок в России и за рубежом, войдя в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Это спектакль, который приглашает зрителей поверить в чудо и отправиться в волшебный мир, наполненный приключениями и чудесами.

Волшебный мир на сцене

В «Лукоморье» зрители погружаются в атмосферу волшебства, где сцена превращается в разные миры — от мрачного подземелья Кощея до логова бабы Яги, от Царства Цветов до таинственного леса, населенного неведомыми зверями и Старичком Боровичком. Здесь обитает самый забавный в мире леший, а каждая сцена дарит новые, невероятные чудеса.

Путешествие по трем царствам

Герои мюзикла отправляются в путешествие по трем царствам, где разворачивается настоящая борьба света и тьмы. Но зрителям не стоит бояться: злодеи Лукоморья по-своему обаятельны и забавны, а отважные богатыри и премудрые красавицы славятся острым умом. В конце концов, добро побеждает зло, и всех героев ждет счастливый финал.

Сочетание классики и современных технологий

«Лукоморье» — это мюзикл, который долгое время сочетает в себе бессмертную классику, основанную на русских былинах и сказках Пушкина, и современные театральные технологии. Красочные костюмы, фантастический грим, масштабные декорации и яркие музыкальные номера создают незабываемую атмосферу. Эффектные трюки и знакомые персонажи погружают зрителей в настоящую русскую сказку, где уже трудно отличить вымысел от реальности.

Детям до 3-х лет — бесплатно

Дети до 3-х лет включительно могут пройти на мюзикл по одному билету с взрослым сопровождающим, без предоставления отдельного места.