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Билеты от 1000₽
Киноафиша Лукоморье

Спектакль Лукоморье

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Национальный мюзикл «Лукоморье» от продюсерского центра «Триумф»

Продюсерский центр «Триумф» приглашает вас на праздничные показы легендарного мюзикла «Лукоморье». Это уникальное событие станет отличным способом провести время с семьей в преддверии Нового года.

Феерия для маленьких зрителей

В фойе театра маленьких зрителей ждёт фееричная интермедия у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это волшебное представление начнётся за час до основного шоу, что позволит создать настроение праздника. Также есть возможность приобрести сладкие новогодние подарки для ребят.

Уникальность мюзикла

«Лукоморье» — это первый национальный мюзикл с русским либретто, который вошел в книгу рекордов России. Постановка создана по мотивам русских былин и сказок Александра Пушкина.

Сказочное зрелище

Мюзикл восхищает зрителей гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Красочные костюмы, фантастический грим, масштабные декорации и великолепные музыкальные номера создают незабываемую атмосферу. Эффектные трюки и виртуозная игра актёров заставляют забыть о том, что сказка — это всего лишь вымысел!

Чудеса на сцене

В мире «Лукоморья» вас ждут невероятные превращения: зелёный дуб со златой цепью мгновенно становится мрачным подземельем Кощея или логовом бабы Яги. Здесь царит Царство Цветов и таинственный лес, населённый неведомыми зверями и добрым волшебником — Старичком Боровичком.

Не упустите возможность погрузиться в мир чудес и волшебства. Ждем вас на показах «Лукоморья»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 1000 ₽

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