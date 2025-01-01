Спектакль Лукоморье

Национальный мюзикл «Лукоморье» от продюсерского центра «Триумф»

Продюсерский центр «Триумф» приглашает вас на праздничные показы легендарного мюзикла «Лукоморье». Это уникальное событие станет отличным способом провести время с семьей в преддверии Нового года.

Феерия для маленьких зрителей

В фойе театра маленьких зрителей ждёт фееричная интермедия у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это волшебное представление начнётся за час до основного шоу, что позволит создать настроение праздника. Также есть возможность приобрести сладкие новогодние подарки для ребят.

Уникальность мюзикла

«Лукоморье» — это первый национальный мюзикл с русским либретто, который вошел в книгу рекордов России. Постановка создана по мотивам русских былин и сказок Александра Пушкина.

Сказочное зрелище

Мюзикл восхищает зрителей гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Красочные костюмы, фантастический грим, масштабные декорации и великолепные музыкальные номера создают незабываемую атмосферу. Эффектные трюки и виртуозная игра актёров заставляют забыть о том, что сказка — это всего лишь вымысел!

Чудеса на сцене

В мире «Лукоморья» вас ждут невероятные превращения: зелёный дуб со златой цепью мгновенно становится мрачным подземельем Кощея или логовом бабы Яги. Здесь царит Царство Цветов и таинственный лес, населённый неведомыми зверями и добрым волшебником — Старичком Боровичком.

Не упустите возможность погрузиться в мир чудес и волшебства. Ждем вас на показах «Лукоморья»!