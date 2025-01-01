Меню
Киноафиша Лукич

Спектакль Лукич

Постановка
Сцена «Мельников» 6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «Лукич» — музыкальное приключение для всей семьи

«Лукич» — это яркая музыкальная сказка, созданная для зрителей всех возрастов. В спектакле звучат оригинальные композиции и песни, написанные специально для этого проекта. Каждое музыкальное число погружает зрителей в волшебный мир, полный эмоций и радости.

Сюжет

Главный герой, смелый парень Лукич, неожиданно оказывается в самом центре интриг принца Лимонэ и его высокопоставленных вельмож. На своем пути он встречает верных друзей, которые становятся его надежной опорой в этом захватывающем приключении. Вместе они преодолевают множество преград, сталкиваются с забавными ситуациями и раскрывают неожиданные секреты.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен яркими музыкальными номерами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Каждая песня — это не только развлечение, но и важная часть сюжета, которая помогает раскрыть характеры героев и их эмоции.

Почему стоит посетить?

«Лукич» — это не просто спектакль, а настоящее театральное событие, которое подарит зрителям много положительных эмоций. Особенно он станет отличным выбором для семейного отдыха, ведь в нем гармонично сочетаются элементы приключений, музыки и дружбы.

Не упустите возможность окунуться в захватывающий мир «Лукича»! Приходите всей семьей и станьте частью этого незабываемого приключения.

Режиссер
Даниил Исаков
В ролях
Андрей Субботин
Никита Башков
Екатерина Куханевич
Богдан Жилин
Варвара Комарова

Купить билет на спектакль Лукич

Ноябрь
15 ноября суббота
12:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽
16:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 500 ₽

