Золотой голос Италии в Краснодаре

Итальянский лирический тенор Luca Minnelli выступит в Краснодаре в Центральном концертном зале. Его голос называют золотым, и он уже успел завоевать сердца зрителей на международной арене. В программе выступления – оперные арии и современные обработки известных мировых хитов.

Лука Миннелли – настоящая звезда мировой оперной сцены. В его репертуаре как классическая музыка, так и кроссовер-опера, что делает его концерты уникальными и запоминающимися. Сопровождаемый симфоническим оркестром, артист обещает порадовать поклонников великолепием звучания.

Зрители смогут насладиться величайшими оперными ариями и лучшими песнями Миннелли, которые завоевали признание во всем мире. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и кроссовер-оперы.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера с талантливым исполнителем!