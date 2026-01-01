Оповещения от Киноафиши
Лука Миннелли
Киноафиша Лука Миннелли

Лука Миннелли

0+
Возраст 0+

О концерте

Золотой голос Италии в Краснодаре

Итальянский лирический тенор Luca Minnelli выступит в Краснодаре в Центральном концертном зале. Его голос называют золотым, и он уже успел завоевать сердца зрителей на международной арене. В программе выступления – оперные арии и современные обработки известных мировых хитов.

Лука Миннелли – настоящая звезда мировой оперной сцены. В его репертуаре как классическая музыка, так и кроссовер-опера, что делает его концерты уникальными и запоминающимися. Сопровождаемый симфоническим оркестром, артист обещает порадовать поклонников великолепием звучания.

Зрители смогут насладиться величайшими оперными ариями и лучшими песнями Миннелли, которые завоевали признание во всем мире. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и кроссовер-оперы.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера с талантливым исполнителем!

Купить билет на концерт Лука Миннелли

Октябрь
28 октября среда
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽

