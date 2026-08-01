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Лука Хиникадзе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лука Хиникадзе

Лука Хиникадзе

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Лука Хиникадзе: стендап-концерт в Standup Brothers

Приглашаем всех любителей качественного юмора на стендап-концерт Лука Хиникадзе в Standup Brothers. Этот вечер обещает стать настоящим праздником комедии, где смешные ситуации и остроумные наблюдения переплетутся в увлекательный спектакль.

О стендап-концерте

Лука Хиникадзе — яркий представитель современного стендапа, который завоевал сердца зрителей своими искренними и порой провокационными шутками. Его творчество отличается уникальным стилем, а каждая шутка — это результат глубоких размышлений о жизни и обществе.

Что ожидает зрителей

С нетерпением ждем момента, когда Лука выйдет на сцену и поделится своими самыми свежими историями. Он не боится касаться актуальных, а иногда и щекотливых тем, заставляя публику смеяться до слез. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, где юмор станет залогом отличного настроения.

Где и когда

Концерт пройдет в известном клубе Standup Brothers, который славится комфортной атмосферой и дружелюбным обслуживанием. Это отличное место для приятного вечера с друзьями и зарядом положительных эмоций.

Приходите на стендап-концерт Лука Хиникадзе и получите незабываемые впечатления!

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Август
22 августа суббота
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1000 ₽

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