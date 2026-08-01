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Киноафиша Лука Хиникадзе

Лука Хиникадзе

18+
Возраст 18+
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О концерте

Лука Хиникадзе: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Лука Хиникадзе, который состоится в уютном Standup Club на Трубной. Этот талантливый комик известен своим остроумным юмором и необычным подходом к сценическому искусству.

О спектакле

Лука Хиникадзе сочетает в себе мастерство рассказчика и яркого персонажа. Его выступления наполнены свежими шутками и наблюдениями о жизни, которые вызовут у зрителей смех и радость. Уникальный стиль, насыщенные истории и непринужденная атмосфера делают его концерты поистине незабываемыми.

Почему стоит посетить

Концерт Лука – это отличный способ провести вечер в компании друзей, наслаждаясь живым исполнением и атмосферой клуба. Здесь вас ждет не только юмор, но и возможность почувствовать связь с артистом, который искренне делится своими мыслями и переживаниями.

Локация и атмосфера

Standup Club на Трубной славится своей дружелюбной атмосферой и комфортом. Это место идеально подходит как для опытных зрителей стендапа, так и для тех, кто впервые решится познакомиться с этим жанром. Убедитесь сами – смех является универсальным языком, объединяющим всех!

Не упустите возможность стать частью этого веселого вечера. Ждем вас на выступлении!

Купить билет на концерт Лука Хиникадзе

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

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