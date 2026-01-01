Луи Армстронг. В Усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучат лучшие композиции из репертуара мировой легенды джаза Луи Армстронга. В этот вечер будут исполнены бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей по всему миру.
Музыка Луи Армстронга перенесет вас в Нью-Орлеан, где даже старики танцевали под зажигательные ритмы джазовых бэндов. Из распахнутых окон доносились дерзкие рулады труб и хрипловатый голос саксофона, создавая неповторимую атмосферу.
Виртуозные музыканты воплотят на сцене наследие Армстронга с такой любовью и мастерством, как если бы сам великий маэстро незримо дирижировал этим праздником жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы вновь пережить магию музыки Луи Армстронга!
Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.