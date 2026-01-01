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Луи Армстронг. В Усадьбе Державина
Киноафиша Луи Армстронг. В Усадьбе Державина

Луи Армстронг. В Усадьбе Державина

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер джазовой классики в Усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучат лучшие композиции из репертуара мировой легенды джаза Луи Армстронга. В этот вечер будут исполнены бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей по всему миру.

Музыка Луи Армстронга перенесет вас в Нью-Орлеан, где даже старики танцевали под зажигательные ритмы джазовых бэндов. Из распахнутых окон доносились дерзкие рулады труб и хрипловатый голос саксофона, создавая неповторимую атмосферу.

Виртуозные музыканты воплотят на сцене наследие Армстронга с такой любовью и мастерством, как если бы сам великий маэстро незримо дирижировал этим праздником жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы вновь пережить магию музыки Луи Армстронга!

В программе:

  • La Vie En Rose
  • What a wonderful world
  • Go down Moses
  • St. James Infirmary
  • Hello Dolly
  • Mack the Knife
  • Cheek to Cheek
  • It don’t mean a thing
  • C’est Si Bon
  • On the Sunny Side of the Street
  • It Ain’t Necessarily So
  • Sweet Georgia Brown
  • Indiana
  • I Can’t Give You Anything But Love
  • After You’ve Gone
  • Body and Soul

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Луи Армстронг. В Усадьбе Державина

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В других городах
Январь
3 января воскресенье
17:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
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