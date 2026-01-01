Луи Армстронг. В Усадьбе Державина

Вечер джазовой классики в Усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучат лучшие композиции из репертуара мировой легенды джаза Луи Армстронга. В этот вечер будут исполнены бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей по всему миру.

Музыка Луи Армстронга перенесет вас в Нью-Орлеан, где даже старики танцевали под зажигательные ритмы джазовых бэндов. Из распахнутых окон доносились дерзкие рулады труб и хрипловатый голос саксофона, создавая неповторимую атмосферу.

Виртуозные музыканты воплотят на сцене наследие Армстронга с такой любовью и мастерством, как если бы сам великий маэстро незримо дирижировал этим праздником жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы вновь пережить магию музыки Луи Армстронга!

В программе:

La Vie En Rose

What a wonderful world

Go down Moses

St. James Infirmary

Hello Dolly

Mack the Knife

Cheek to Cheek

It don’t mean a thing

C’est Si Bon

On the Sunny Side of the Street

It Ain’t Necessarily So

Sweet Georgia Brown

Indiana

I Can’t Give You Anything But Love

After You’ve Gone

Body and Soul

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.