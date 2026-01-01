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Луи Армстронг. Романтический джаз при свечах в Оранжерее
Киноафиша Луи Армстронг. Романтический джаз при свечах в Оранжерее

Луи Армстронг. Романтический джаз при свечах в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Оранжерее Таврического сада: Музыка Луи Армстронга

Приглашаем вас в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений пройдет концерт, посвященный репертуару Луи Армстронга. В программе — шедевры золотой эпохи американского джаза, где каждый номер — это отголосок легендарного прошлого.

Звучание класики

Этой ночью будут исполнены бессмертные хиты, которые завоевали сердца миллионов. Произведения Луи Армстронга, спетые с душой, перенесут вас в неповторимую атмосферу Нью-Орлеана и подарят ощущение безграничной радости.

Состав исполнителей

На сцене выступят музыканты, виртуозно владеющие инструментами и голосом. В центре внимания будет поящий пианист, к которому присоединятся трубач, контрабасист и ударник. Это ансамбль, с любовью и мастерством воссоздающий наследие Луи Армстронга, вызывает ощущение, что сам великий маэстро присутствует здесь, незримо дирижируя этим праздником жизни.

Программа концерта

В программе концерта звучат такие песни как:

  • La Vie En Rose
  • What a Wonderful World
  • Go Down Moses
  • St. James Infirmary
  • Hello Dolly
  • Mack the Knife
  • Cheek to Cheek
  • It Don’t Mean a Thing
  • C’est Si Bon
  • On the Sunny Side of the Street
  • It Ain’t Necessarily So
  • Sweet Georgia Brown
  • Indiana
  • I Can’t Give You Anything But Love
  • After You’ve Gone
  • Body and Soul

Важно знать

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас сохранять билеты заранее в своем смартфоне или распечатать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Луи Армстронг. Романтический джаз при свечах в Оранжерее

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