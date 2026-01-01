Луи Армстронг. Романтический джаз при свечах в Оранжерее

Приглашаем вас в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений пройдет концерт, посвященный репертуару Луи Армстронга. В программе — шедевры золотой эпохи американского джаза, где каждый номер — это отголосок легендарного прошлого.
Этой ночью будут исполнены бессмертные хиты, которые завоевали сердца миллионов. Произведения Луи Армстронга, спетые с душой, перенесут вас в неповторимую атмосферу Нью-Орлеана и подарят ощущение безграничной радости.
На сцене выступят музыканты, виртуозно владеющие инструментами и голосом. В центре внимания будет поящий пианист, к которому присоединятся трубач, контрабасист и ударник. Это ансамбль, с любовью и мастерством воссоздающий наследие Луи Армстронга, вызывает ощущение, что сам великий маэстро присутствует здесь, незримо дирижируя этим праздником жизни.
В программе концерта звучат такие песни как:
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Продолжительность концерта: 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.