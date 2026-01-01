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Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева
Киноафиша Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева

Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Уникальный концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на необычный концерт-экскурсию в одном из самых величественных зданий на Английской набережной — особняк графа Румянцева. Этот известный просветитель, меценат и коллекционер вложил свою душу в сохранение памятников российской истории и культуры.

Концерты проходят в Парадном Белом (бывшем Бальном) зале дворца. В период существования Румянцевского музея (1831-1861 годы) здесь находилась внушительная минералогическая коллекция графа Н. П. Румянцева. Замечательный декор зала был выполнен архитектором А. А. Степановым в 1880-е годы для членов императорской семьи, а высокий кессонированный потолок обеспечивал превосходную акустику для торжественных мероприятий.

Знакомство с особняком начнется с экскурсии по роскошным залам дворца, где мы расскажем о его блестящей истории. Затем продолжится вечер концертом.

В этот вечер зрителей порадуют бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей по всему миру. Музыка Луи Армстронга перенесет вас в Нью-Орлеан, где джазовые бэнды заставляли танцевать всех, кто был рядом, а из открытых окон звучали дерзкие мелодии труб и хриптоватый голос саксофона.

Виртуозные музыканты выступят на сцене с весомым наследием Армстронга, так, будто сам великий маэстро дирижирует этим праздником жизни. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в магию музыки Луи Армстронга!

В программе концерта:

  • La Vie En Rose
  • What a wonderful world
  • Go down Moses
  • St. James infirmary
  • Hello Dolly
  • Mack the Knife
  • Cheek to Cheek
  • It don’t mean a thing
  • C’est Si Bon
  • On the Sunny side of the street
  • It ain’t necessarily so
  • Sweet Georgia Brown
  • Indiana
  • I can’t give you anything but love
  • After you’ve gone
  • Body and soul

*Возможны изменения и дополнения.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне файлом/скриншотом или заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность мероприятия с экскурсией — 2 часа.

Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева

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В других городах
Ноябрь
Декабрь
1 ноября воскресенье
17:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
от 2600 ₽
20 декабря воскресенье
17:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44

Фотографии

Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева

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