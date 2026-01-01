Луи Армстронг. Экскурсия и концерт в Особняке Румянцева

Уникальный концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на необычный концерт-экскурсию в одном из самых величественных зданий на Английской набережной — особняк графа Румянцева. Этот известный просветитель, меценат и коллекционер вложил свою душу в сохранение памятников российской истории и культуры.

Концерты проходят в Парадном Белом (бывшем Бальном) зале дворца. В период существования Румянцевского музея (1831-1861 годы) здесь находилась внушительная минералогическая коллекция графа Н. П. Румянцева. Замечательный декор зала был выполнен архитектором А. А. Степановым в 1880-е годы для членов императорской семьи, а высокий кессонированный потолок обеспечивал превосходную акустику для торжественных мероприятий.

Знакомство с особняком начнется с экскурсии по роскошным залам дворца, где мы расскажем о его блестящей истории. Затем продолжится вечер концертом.

В этот вечер зрителей порадуют бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей по всему миру. Музыка Луи Армстронга перенесет вас в Нью-Орлеан, где джазовые бэнды заставляли танцевать всех, кто был рядом, а из открытых окон звучали дерзкие мелодии труб и хриптоватый голос саксофона.

Виртуозные музыканты выступят на сцене с весомым наследием Армстронга, так, будто сам великий маэстро дирижирует этим праздником жизни. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в магию музыки Луи Армстронга!

В программе концерта:

La Vie En Rose

What a wonderful world

Go down Moses

St. James infirmary

Hello Dolly

Mack the Knife

Cheek to Cheek

It don’t mean a thing

C’est Si Bon

On the Sunny side of the street

It ain’t necessarily so

Sweet Georgia Brown

Indiana

I can’t give you anything but love

After you’ve gone

Body and soul

*Возможны изменения и дополнения.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне файлом/скриншотом или заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность мероприятия с экскурсией — 2 часа.

Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.