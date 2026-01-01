Музыкальный вечер с Луганским академическим симфоническим оркестром
В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Луганский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Луганской Народной Республики Александра Щурова. В рамках программы прозвучат произведения всемирно известных композиторов XIX–XX веков.
Программа концерта
Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки, так как публике будут представлены музыкальные миниатюры, ставшие эталонными в жанре. В программе:
- Д. Россини. «Вильгельм Тель»
- Э. Григ. «В пещере горного короля»
- Й. Брамс. Танец №5
- Й. Брамс. Танец №1
- А. Дворжак. Славянский танец №2
- А. Дворжак. Славянский танец №8
- П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»
- П. Чайковский. Полонез из оп. «Евгений Онегин»
- М. Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
- Н. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»
- А. Хачатурян. Адажио Спартака и Фригии
- А. Хачатурян. Танец Эгины из балета «Спартак»
- П. Чайковский. Финал из балета «Лебединое озеро»
- П. Чайковский. «Трепак»
- С. Прокофьев. «Танец рыцарей»
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкальной программой, которая, безусловно, оставит яркие впечатления у всех ценителей классической музыки.