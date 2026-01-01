Луганский академический симфонический оркестр
Луганский академический симфонический оркестр

12+
Продолжительность 75 минут
О концерте

Музыкальный вечер с Луганским академическим симфоническим оркестром

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Луганский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Луганской Народной Республики Александра Щурова. В рамках программы прозвучат произведения всемирно известных композиторов XIX–XX веков.

Программа концерта

 Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки, так как публике будут представлены музыкальные миниатюры, ставшие эталонными в жанре. В программе:

  • Д. Россини. «Вильгельм Тель»
  • Э. Григ. «В пещере горного короля»
  • Й. Брамс. Танец №5
  • Й. Брамс. Танец №1
  • А. Дворжак. Славянский танец №2
  • А. Дворжак. Славянский танец №8
  • П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • П. Чайковский. Полонез из оп. «Евгений Онегин»
  • М. Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
  • Н. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»
  • А. Хачатурян. Адажио Спартака и Фригии
  • А. Хачатурян. Танец Эгины из балета «Спартак»
  • П. Чайковский. Финал из балета «Лебединое озеро»
  • П. Чайковский. «Трепак»
  • С. Прокофьев. «Танец рыцарей»

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкальной программой, которая, безусловно, оставит яркие впечатления у всех ценителей классической музыки.

Апрель
23 апреля четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 400 ₽

