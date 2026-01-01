Музыкальный вечер с Луганским академическим симфоническим оркестром

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Луганский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Луганской Народной Республики Александра Щурова. В рамках программы прозвучат произведения всемирно известных композиторов XIX–XX веков.

Программа концерта

Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки, так как публике будут представлены музыкальные миниатюры, ставшие эталонными в жанре. В программе:

Д. Россини. «Вильгельм Тель»

Э. Григ. «В пещере горного короля»

Й. Брамс. Танец №5

Й. Брамс. Танец №1

А. Дворжак. Славянский танец №2

А. Дворжак. Славянский танец №8

П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь»

П. Чайковский. Полонез из оп. «Евгений Онегин»

М. Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»

Н. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»

А. Хачатурян. Адажио Спартака и Фригии

А. Хачатурян. Танец Эгины из балета «Спартак»

П. Чайковский. Финал из балета «Лебединое озеро»

П. Чайковский. «Трепак»

С. Прокофьев. «Танец рыцарей»

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкальной программой, которая, безусловно, оставит яркие впечатления у всех ценителей классической музыки.